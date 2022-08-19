Климкин: Я говорил немцам и американцам после речи Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году и после грузинской войны, что продолжение обязательно будет

"Да. И мы, по-моему, даже с вами когда-то об этом говорили. Я считал, что существует очень большой шанс войны в этом году. Я публично говорил, что считаю осень более опасным периодом. Но было очевидно, что скопление войск и скопление усилий вокруг Украины – оно не было блефом. И было совершенно очевидно, что вся их [россиян] пропаганда, все усилия вокруг [Украины] – это ведь часть их стратегии", – сказал Климкин.

По словам экс-министра, у президента России Владимира Путина и российской элиты стратегии, может быть, и нет в смысле созидания, "но она точно есть в смысле агрессии".

"Они к этому очень давно готовились. Более того, я говорил тем же немцам, тем же американцам еще после речи Путина на Мюнхенской конференции [по безопасности] в 2007 году и после грузинской войны [2008 года], что продолжение обязательно будет. Потом я говорил о том, что будет еще одно поднятие ставок и Путин не остановится ни перед чем, поскольку у него в голове больше нет этих – классических – красных линий", – объяснил Климкин.

Он подчеркнул, что когда говорят о возможном использовании Россией оружия массового поражения, у него нет уверенности, что в этом плане для Москвы "существуют красные линии очень четкие, психологические".

"И у меня нет уверенности, что если там будет впечатление, что Россия или какие-то личные моменты загнаны в угол, – что этого решения не будет. То есть я хочу верить, что этого не будет, но тем не менее я всем объясняю, что на сегодня все абсолютно психологически красные – какого угодно цвета – линии – они на самом деле перейдены", – считает Климкин.

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