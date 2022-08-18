Климкин: Шредер – переводчик Путина

"Шредер превратился, как по мне, не в наемного работника Путина, а в переводчика. Есть такой фильм известный – "Трудности перевода". Вот у Шредера тоже трудности перевода. Плохо заходит его перевод и на Германию, и вообще на западный мир", – отметил Климкин.
Он подчеркнул, что в Европе поняли: компромиссы – это не путь вперед.
"Во многих вещах компромиссов уже не будет. Будет, я бы сказал, разумная жесткость. А кто-то мне даже говорит, что и не разумная. Но на российские приколы, в том числе по газу, никто просто так уже не поведется", – добавил дипломат.
Климкин считает, что репутация Шредера "упала не только ниже плинтуса, а [свалилась] в какую-то минусовую сферу". Он выразил сожаление, что экс-канцлера не исключили из Социал-демократической партии Германии. "Очень надеялся. Очень", – добавил Климкин.
Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. Он дружил с Путиным, когда был канцлером ФРГ, а после ухода с должности долгие годы работал в подконтрольных РФ энергетических компаниях, в частности в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются операторами двух газопроводов "Северный поток". Кроме того, с 2017 года бывший канцлер Германии возглавлял наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть".
В мае 2022 года, через три месяца после нападения России на Украину, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Шредер должен отказаться от своих полномочий в российских компаниях. В том же месяце Шредер ушел из "Роснефти".
Шредер назвал войну РФ против Украины "ошибкой", но подчеркнул, что не жалеет о своей позиции в отношении России и считает необходимым сохранять отношения с ней. Политик заявил, что дистанцирование от президента РФ "лишило бы его доверия единственного человека, который может положить конец войне, – Путина".
25 июля Шредера заметили в Москве возле офиса "Роснефти". Он заявил, что приехал в российскую столицу "на отдых", но жена политика позже сказала, что он там на переговорах.
3 августа вышло интервью Шредера, в котором он сообщил, что в Москве встречался с Путиным и что тот хочет переговоров с Украиной и Западом.