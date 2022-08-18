Климкин: Шредер – переводчик Путина

"Шредер превратился, как по мне, не в наемного работника Путина, а в переводчика. Есть такой фильм известный – "Трудности перевода". Вот у Шредера тоже трудности перевода. Плохо заходит его перевод и на Германию, и вообще на западный мир", – отметил Климкин.

Он подчеркнул, что в Европе поняли: компромиссы – это не путь вперед.

"Во многих вещах компромиссов уже не будет. Будет, я бы сказал, разумная жесткость. А кто-то мне даже говорит, что и не разумная. Но на российские приколы, в том числе по газу, никто просто так уже не поведется", – добавил дипломат.

Климкин считает, что репутация Шредера "упала не только ниже плинтуса, а [свалилась] в какую-то минусовую сферу". Он выразил сожаление, что экс-канцлера не исключили из Социал-демократической партии Германии. "Очень надеялся. Очень", – добавил Климкин.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube