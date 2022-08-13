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Шредер подал в суд на Бундестаг из-за лишения его части привилегий

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Шредер не согласен с решением Бундестага
Шредер не согласен с решением Бундестага
Фото: EPA

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер решил подать в суд на Бундестаг, лишивший его привилегий, которые полагаются ему как бывшему главе немецкого правительства. Об этом 12 августа сообщило издание Die Welt со ссылкой на адвоката Шредера Михаэля Нагеля.

Адвокат подал иск от имени Шредера в админсуд Берлина. Экс-канцлер требует, чтобы бывший офис с сотрудниками был снова предоставлен в его распоряжение. Решение бюджетного комитета Бундестага урезать средства на содержание офиса Шредера и приостановить его работу "является незаконным", указано в поданном исковом заявлении.

Юристы политика считают, что подобные решения больше напоминают "абсолютистское княжеское государство с точки зрения того, как они возникли", и не должны продолжаться в демократическом, правовом государстве.

В мае Бундестаг лишил Шредера офиса и сотрудников, оплачиваемых за счет федерального бюджета, но оставил возможность пользоваться личной охраной и право на пенсию.

Контекст:

Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. Он дружил с Путиным, когда был канцлером, а после ухода с должности долгие годы работал в подконтрольных РФ энергетических компаниях, в частности в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются операторами двух газопроводов "Северный поток". Кроме того, с 2017 года бывший канцлер Германии возглавлял наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть".

В мае 2022 года, через три месяца после нападения России на Украину, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Шредер должен отказаться от своих полномочий в российских компаниях. В том же месяце Шредер ушел из "Роснефти".

Шредер назвал войну РФ против Украины "ошибкой", но подчеркнул, что не жалеет о своей позиции в отношении России и считает необходимым сохранять отношения с ней. Политик заявил, что дистанцирование от президента РФ "лишило бы его доверия единственного человека, который может положить конец войне, – Путина".

5 июля экс-канцлера Германии встретил в Москве корреспондент n-tv Дирк Эммерих. Политик сказал журналисту, что приехал в Москву на несколько дней – "в отпуск". Эммерих обратил внимание, что Шредер находится недалеко от офиса "Роснефти", где ранее работал.

Его жена Со Ен Ким-Шредер сообщила 26 июля, что бывший канцлер находится в Москве на переговорах.

Позже Шредер подтвердил, что во время этой поездки встречался с Путиным и обсуждал вопросы прекращения войны в Украине. "Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров. Уже существовал переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например в Стамбуле в марте. Турки были очень полезны, когда обсуждались поставки зерна. Первым успехом является это соглашение, возможно, его можно постепенно расширить до прекращения огня", – сказал он.

Теги: Россия, Германия, Герхард Шредер, Бундестаг
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