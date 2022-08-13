Шредер подал в суд на Бундестаг из-за лишения его части привилегий

Адвокат подал иск от имени Шредера в админсуд Берлина. Экс-канцлер требует, чтобы бывший офис с сотрудниками был снова предоставлен в его распоряжение. Решение бюджетного комитета Бундестага урезать средства на содержание офиса Шредера и приостановить его работу "является незаконным", указано в поданном исковом заявлении.

Юристы политика считают, что подобные решения больше напоминают "абсолютистское княжеское государство с точки зрения того, как они возникли", и не должны продолжаться в демократическом, правовом государстве.

В мае Бундестаг лишил Шредера офиса и сотрудников, оплачиваемых за счет федерального бюджета, но оставил возможность пользоваться личной охраной и право на пенсию.