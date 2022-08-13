Шредер подал в суд на Бундестаг из-за лишения его части привилегий

Адвокат подал иск от имени Шредера в админсуд Берлина. Экс-канцлер требует, чтобы бывший офис с сотрудниками был снова предоставлен в его распоряжение. Решение бюджетного комитета Бундестага урезать средства на содержание офиса Шредера и приостановить его работу "является незаконным", указано в поданном исковом заявлении.
Юристы политика считают, что подобные решения больше напоминают "абсолютистское княжеское государство с точки зрения того, как они возникли", и не должны продолжаться в демократическом, правовом государстве.
В мае Бундестаг лишил Шредера офиса и сотрудников, оплачиваемых за счет федерального бюджета, но оставил возможность пользоваться личной охраной и право на пенсию.
Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. Он дружил с Путиным, когда был канцлером, а после ухода с должности долгие годы работал в подконтрольных РФ энергетических компаниях, в частности в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются операторами двух газопроводов "Северный поток". Кроме того, с 2017 года бывший канцлер Германии возглавлял наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть".
В мае 2022 года, через три месяца после нападения России на Украину, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Шредер должен отказаться от своих полномочий в российских компаниях. В том же месяце Шредер ушел из "Роснефти".
Шредер назвал войну РФ против Украины "ошибкой", но подчеркнул, что не жалеет о своей позиции в отношении России и считает необходимым сохранять отношения с ней. Политик заявил, что дистанцирование от президента РФ "лишило бы его доверия единственного человека, который может положить конец войне, – Путина".
5 июля экс-канцлера Германии встретил в Москве корреспондент n-tv Дирк Эммерих. Политик сказал журналисту, что приехал в Москву на несколько дней – "в отпуск". Эммерих обратил внимание, что Шредер находится недалеко от офиса "Роснефти", где ранее работал.
Его жена Со Ен Ким-Шредер сообщила 26 июля, что бывший канцлер находится в Москве на переговорах.
Позже Шредер подтвердил, что во время этой поездки встречался с Путиным и обсуждал вопросы прекращения войны в Украине. "Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров. Уже существовал переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например в Стамбуле в марте. Турки были очень полезны, когда обсуждались поставки зерна. Первым успехом является это соглашение, возможно, его можно постепенно расширить до прекращения огня", – сказал он.