Климкин: Орбан, как и Эрдоган, считает себя слишком крутым, чтобы угождать Путину

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
Орбан, по мнению Климкина, "хочет построить у себя реальность, где без него Венгрию трудно представить" и "реально верит в то, что консервативные ценности единственно возможны для венгров".
"Он не является пророссийским – он является провенгерским. Он про себя. Он будет сотрудничать с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Так же, как Эрдоган не является пророссийским в прямом смысле слова", – отметил Климкин.
И Эрдоган, и Орбан, по мнению экс-главы МИД, хотят быть самодостаточными как личности и как политические лидеры.
"И хотят построить самодостаточные реальности. Соответственно, в Турции, как вы знаете, у Эрдогана планы больше – тюркского, исламского объединения. И он реально в них верит. А Орбан – он про себя, про свою самодостаточность. Он прекрасно понимает, что ему надо использовать Путина, а Путин пытается использовать его", – продолжил Климкин.
Он не исключает, что Орбан будет баллотироваться еще раз и, возможно, "зарисуется" в компании экс-президента США Дональда Трампа. По мнению Климкина, у Орбана и Путина есть общая черта – они оба хотят войти в историю своих стран.
"В чем он [Орбан] похож с Путиным, если хотите? У него есть тоже автократические черты, и он хочет остаться в истории Венгрии. Он хочет остаться в венгерских учебниках как тот, кто сохранил консервативные ценности и кто сохранил Венгрию, кто уберег ее от миграции и либеральных ценностей. Он на самом деле это в своих речах прямым текстом говорит. Вот последняя, которую он в Румынии произнес и которая у нас тоже очень сильно разошлась, – четко об этом. Он не про то, чтобы угодить Путину. Он считает себя слишком крутым, чтобы угождать Путину. И Эрдоган считает себя таким. Они считают себя самостоятельными лидерами. Они считают, что они играют в самостоятельную политическую игру", – пояснил Климкин.
Однако у Эрдогана "чуть больше масштаб", отметил экс-глава МИД.
"Это несравнимо, – подчеркнул Климкин. – Но Орбан себя видит руководителем всех венгров. И я думаю, что в голове Орбана – где-то далеко, на подкорке, и он, может, про это не говорит – есть желание оторвать какую-то часть как автономию [территории] там, где наши украинские венгры. Думаю, что не только на подкорке есть. Я не говорю, что оторвать полностью. Но оторвать как автономию культурную и фактически быть главным игроком там – я думаю, что эта идея 100% играет. И об этом многие в Будапеште (не публично, но тем не менее) каким-то образом говорят. Поэтому Орбан не является классическим пророссийским лидером. Так его воспринимать – это упрощать его. Это ошибка. Он хочет быть самостоятельным игроком. Это его мечта. И он к этому идет", – резюмировал Климкин.
Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ и долгое время не разрешал поставки оружия через свою территорию. Кроме того, Венгрия была последней страной, которая блокировала шестой санкционный пакет ЕС против России.
Орбан неоднократно делал заявления, соответствовавшие российской пропаганде. Так, в июле он говорил, что санкциями против России ЕС "выстрелил себе в легкие", а Украина якобы не выиграет войну с РФ из-за "асимметричного превосходства" оккупантов. Орбан считает, что война может завершиться только переговорами РФ и США.
После этих его заявлений в МИД Украины подчеркнули, что Европа оказалась в экономическом кризисе не из-за санкций, а из-за гибридной войны России. Высказывания Орбана – классический пример российской пропаганды, заявил спикер МИД Олег Николенко. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Орбан балансирует между отношениями с Россией и Украиной.
Эрдоган последовательно заявляет о поддержке суверенитета Украины. Турция, по его словам, в войне РФ против Украины на стороне Киева и выступает за дипломатическое завершение конфликта. Он неоднократно предлагал организовать встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.
В то же время Анкара продолжает сотрудничать с Россией – как говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Турция, "помогая нам противостоять России на фронте, зарабатывает на России деньги".
"Древние традиции османской дипломатии никто не отменял. Если коротко сказать про Турцию, про ее внешнюю политику сейчас, – то это сотрудничество в военно-технической сфере с Украиной и сотрудничество в торгово-экономической сфере с Россией", – объяснял он.