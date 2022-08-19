Климкин: Орбан, как и Эрдоган, считает себя слишком крутым, чтобы угождать Путину

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Орбан, по мнению Климкина, "хочет построить у себя реальность, где без него Венгрию трудно представить" и "реально верит в то, что консервативные ценности единственно возможны для венгров".

"Он не является пророссийским – он является провенгерским. Он про себя. Он будет сотрудничать с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Так же, как Эрдоган не является пророссийским в прямом смысле слова", – отметил Климкин.

И Эрдоган, и Орбан, по мнению экс-главы МИД, хотят быть самодостаточными как личности и как политические лидеры.

"И хотят построить самодостаточные реальности. Соответственно, в Турции, как вы знаете, у Эрдогана планы больше – тюркского, исламского объединения. И он реально в них верит. А Орбан – он про себя, про свою самодостаточность. Он прекрасно понимает, что ему надо использовать Путина, а Путин пытается использовать его", – продолжил Климкин.

Он не исключает, что Орбан будет баллотироваться еще раз и, возможно, "зарисуется" в компании экс-президента США Дональда Трампа. По мнению Климкина, у Орбана и Путина есть общая черта – они оба хотят войти в историю своих стран.

"В чем он [Орбан] похож с Путиным, если хотите? У него есть тоже автократические черты, и он хочет остаться в истории Венгрии. Он хочет остаться в венгерских учебниках как тот, кто сохранил консервативные ценности и кто сохранил Венгрию, кто уберег ее от миграции и либеральных ценностей. Он на самом деле это в своих речах прямым текстом говорит. Вот последняя, которую он в Румынии произнес и которая у нас тоже очень сильно разошлась, – четко об этом. Он не про то, чтобы угодить Путину. Он считает себя слишком крутым, чтобы угождать Путину. И Эрдоган считает себя таким. Они считают себя самостоятельными лидерами. Они считают, что они играют в самостоятельную политическую игру", – пояснил Климкин.

Однако у Эрдогана "чуть больше масштаб", отметил экс-глава МИД.

"Это несравнимо, – подчеркнул Климкин. – Но Орбан себя видит руководителем всех венгров. И я думаю, что в голове Орбана – где-то далеко, на подкорке, и он, может, про это не говорит – есть желание оторвать какую-то часть как автономию [территории] там, где наши украинские венгры. Думаю, что не только на подкорке есть. Я не говорю, что оторвать полностью. Но оторвать как автономию культурную и фактически быть главным игроком там – я думаю, что эта идея 100% играет. И об этом многие в Будапеште (не публично, но тем не менее) каким-то образом говорят. Поэтому Орбан не является классическим пророссийским лидером. Так его воспринимать – это упрощать его. Это ошибка. Он хочет быть самостоятельным игроком. Это его мечта. И он к этому идет", – резюмировал Климкин.

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