Конгрессмены США предложили не признавать Путина президентом после 2024 года

"Любая попытка со стороны президента Российской Федерации Владимира Путина остаться на своем посту после 7 мая 2024 года гарантирует непризнание со стороны Соединенных Штатов", – говорится в документе.
Конгрессмены напомнили, что, согласно конституции РФ, один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков подряд. Нынешняя каденция Путина оканчивается в мае 2024 года.
Однако в 2020 году власти РФ внесли поправки в конституцию, которые позволяют Путина баллотироваться в 2024-м.
В документе указывается, что голосование по поправкам в конституцию РФ не может считаться легитимным из-за многочисленных нарушений. В частности, конгрессмены напомнили о "голосованиях на парковых скамейках, в багажниках автомобилей и тележках для покупок", о сообщениях о массовых фальсификациях, о лишении оппозиции возможности публично выступить против обнуления, о недопуске международных наблюдателей от ОБСЕ и Совета Европы.
"Фиктивное голосование, замаскированное под референдум, смело все остатки легитимности Путина", – приводят конгрессмены оценку голосования по правкам в конституцию, сделанную сенатором Джеймсом Ришем, который в 2020 году возглавлял комитет по международным отношениям Сената США.
20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.
Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширяют полномочия Конституционного суда. При этом Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.
С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.
3 июля Путин подписал указ о поправках в конституцию, а 4 июля сроки его правления обнулились.