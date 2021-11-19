Конгрессмены США предложили не признавать Путина президентом после 2024 года

В 2020 году Путин обнулил сроки своего президентства Фото: EPA

"Любая попытка со стороны президента Российской Федерации Владимира Путина остаться на своем посту после 7 мая 2024 года гарантирует непризнание со стороны Соединенных Штатов", – говорится в документе.

Конгрессмены напомнили, что, согласно конституции РФ, один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков подряд. Нынешняя каденция Путина оканчивается в мае 2024 года.

Однако в 2020 году власти РФ внесли поправки в конституцию, которые позволяют Путина баллотироваться в 2024-м.

В документе указывается, что голосование по поправкам в конституцию РФ не может считаться легитимным из-за многочисленных нарушений. В частности, конгрессмены напомнили о "голосованиях на парковых скамейках, в багажниках автомобилей и тележках для покупок", о сообщениях о массовых фальсификациях, о лишении оппозиции возможности публично выступить против обнуления, о недопуске международных наблюдателей от ОБСЕ и Совета Европы.

"Фиктивное голосование, замаскированное под референдум, смело все остатки легитимности Путина", – приводят конгрессмены оценку голосования по правкам в конституцию, сделанную сенатором Джеймсом Ришем, который в 2020 году возглавлял комитет по международным отношениям Сената США.