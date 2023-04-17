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Кто пристрелит Путина, агент России Меркель, метаморфозы Зеленского, Кадыров. Интервью Гордона с Веллером. Видео

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Веллер Гордону: Путин мизерабль, выскочка, ничтожество
Веллер – Гордону: Путин – мизерабль, выскочка, ничтожество
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с живущим в Эстонии российским писателем Михаилом Веллером.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Веллер говорил о:

  • войне России против Украины и том, при каком условии она может быстро завершиться;
  • президенте России Владимире Путине и его системе безопасности; 
  • том, почему считает бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель "на 100% кремлевской";
  • лидере КНР Си Цзиньпине и том, как Китай "приготовился скушать Россию";
  • лидере Чечни Рамзане Кадырове и том, почему он "похож на свеклу";
  • президенте Украины Владимире Зеленском; 
  • вероятности возвращения в Россию. 

"Еще в 2000 году, глядя на Путина в телевизоре (а человек еще выглядел очень молодо, такой стройный, складный, молчаливый), я почему-то сказал: "Пристрелят его в конце концов". В 2000 году! Почему я это сказал? Я не понимаю, не знаю. Я ничего против него не мог иметь, кроме того, что он не произвел на меня благоприятного впечатления. Ну вот мизерабль – слово, которое первое пришло на язык. Выскочка, ничтожество. И поскольку масса людей желает, чтобы его не стало... А это серьезное желание, очень серьезное, оно просто так никому не проходит... Если миллионы людей кому-то желают здоровья, а кому-то желают смерти, то это кое-какие последствия реально имеет. Это на уровне тонких материй", – сказал во время интервью Веллер.

Веллер родился в украинском городе Каменец-Подольский в 1948 году в семье военного медика. Детство провел в офицерских гарнизонах Дальнего Востока и Сибири. Школу окончил в белорусском Могилеве, затем поступил на филологический факультет Ленинградского университета (сейчас – Санкт-Петербургский государственный университет).

Пробовал себя в разных профессиях: от пионервожатого и учителя до матроса, рабочего-бетонщика, перегонщика скота и журналиста.

Литературной работой увлекся в 1970-х годах. В 1978 году короткие юмористические рассказы Веллера начали публиковать в ленинградских газетах, в 1983-м вышла его первая книга – сборник "Хочу быть дворником". В 1993-м была издана самая известная книга Веллера "Легенды Невского проспекта".

Произведения Веллера переведены на многие языки, в том числе на английский, немецкий и французский.

Писатель ведет YouTube-канал, на котором публикует ролики на литературную и политическую тематики.

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Михаил Веллер
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