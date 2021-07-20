Ливан выпустил по Израилю две ракеты и получил ответ

Система противовоздушной обороны "Железный купол" сбила одну из ракет. Вторая упала в открытый грунт. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Артиллерийские силы ЦАХАЛ атаковали территорию Ливана в ответ на ракетные запуски из Ливана по Израилю сегодня утром, отметили позже военные.

В районе Западной Галилеи включили сирены предупреждения.

Министр обороны Израиля Бени Ганц в эфире израильской государственной радиостанции Kan заявил, что пока неизвестно, насколько ливанская группировка "Хезболла" причастна к ракетным обстрелам.

По его данным, это первый ракетный обстрел из Ливана с момента приведения к присяге 13 июня нового израильского правительства во главе с Нафтали Беннетом. Армия обороны Израиля выясняет, кто несет ответственность за обстрел, резюмировал Ганц.