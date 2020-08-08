"Лучший рассвет в жизни". Выдворенные из Беларуси журналисты прилетели в Одессу

Корреспондент телеканала "Настоящее время" Иван Гребенюк поблагодарил за поддержку коллег, правозащитников и Министерство иностранных дел Украины.

Гребенюк: Люди в милицейской форме намекали: "Нет, мы вас не будем пытать" Фото: Иван Гребенюк / Facebook

Корреспонденты телеканала "Настоящее время" (проект "Радио Свобода") Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк и Юрий Баранюк, задержанные 7 августа в Минске, ночью 8 августа прилетели в Одессу. Об этом в Facebook сообщил Гребенюк.

"Это лучший рассвет в жизни. Пока много эмоций вперемешку с жестким диссонансом. Потому что каких-то пять часов назад ты был в гостинице "Минск", потом был громкий стук в дверь, потом твою комнату заполнили люди в милицейской форме с надписью "ОМОН". Затем – обыск, микроавтобус с затемненными окнами, участок, допрос, намеки и "обнадеживающие" обещания: "Нет, мы вас не будем пытать", – написал журналист.

Гребенюк поблагодарил за поддержку коллег, правозащитников, МИД Украины, друзей и всех, кто поддержал задержанных журналистов.

По информации Гребенюка, корреспондентам "Настоящего времени" не была предоставлена аккредитация в Беларуси для освещения президентских выборов.

О задержании троих корреспондентов в минском отеле телеканал "Настоящее время" сообщил вечером 7 августа. Двое из задержанных – Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк – граждане Украины, Юрий Баранюк – россиянин. В течение нескольких недель они освещали ход президентской кампании в Беларуси. Накануне задержания съемочная группа вела трансляцию с сорванного митинга оппозиции.

Задержанных журналистов выслали из Беларуси, запретив въезд в страну на 10 лет.

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси началось 4 августа и будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию в выборах не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой арестованного блогера Сергея Тихановского.

В поддержку объединенного штаба в Беларуси регулярно проходят масштабные митинги. Один из них, который прошел 31 июля, стал самым массовым политическим событием в стране за последние 10 лет – его посетили более 63 тыс. человек.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.