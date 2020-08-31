Лукашенко: У нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни

Судебная система Беларуси не должна быть "завязана на личности", заявил президент страны Александр Лукашенко в беседе с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что в стране существует авторитарная система. Об этом он заявил 31 августа на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало, информирует пресс-служба президента.

"Несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко", – цитирует пресс-служба главу государства.

Тот также отметил, что “в Беларуси – самый независимый суд” и что судьи никогда от него "тайно не получали ни одного звонка".

Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года.

По официальным данным, на выборах 9 августа 2020 года победу вновь одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.