Сын Лукашенко забрал документы из лицея, выпускники которого требовали свободных выборов – СМИ

Сын действующего президента Беларуси Александра Лукашенко Николай планировал учиться в лицее Белорусского государственного университета, сообщает издание "Наша Ніва".

По данным "Нашей Нівы", сотрудники лицея БГУ в личных беседах признавались, что со страхом ждали Николая Лукашенко Фото: ЕРА

Сын действующего президента Беларуси Александра Лукашенко Николай забрал документы из лицея Белорусского государственного университета, где учатся ученики 10–11-х классов. Об этом в Telegram сообщает "Наша Ніва" со ссылкой на преподавателей учебного заведения.

Выпускники лицея БГУ требовали провести в стране честные президентские выборы.

"Более 1,2 тыс. выпускников лицея перед выборами подписали обращение к властям с требованием восстановления законности в стране и проведения свободных выборов. Это было первое подобное обращение, которое позже повторили выпускники многих других вузов и средних школ", – уточняет издание.

По данным "Нашей Нівы", сотрудники лицея БГУ в личных беседах признавались, что со страхом ждали Николая Лукашенко. Они опасались, что обучение сына действующего президента в их лицее приведет к чистке педагогического коллектива по политическим мотивам, слежке и репрессиям против студентов с другими политическими взглядами.

Николай – третий сын Лукашенко. 31 августа ему исполняется 16 лет. Примерно с четырех лет он регулярно сопровождает отца в ходе официальных мероприятий и зарубежных визитов. Так, Лукашенко-младший присутствовал на митинге в поддержку отца 16 августа в Минске.

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в августе 2020 года Лукашенко рассказывал, что его сын – "оппозиционно настроенный человек".

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 140 человек. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.