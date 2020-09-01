Лукашенко заявил, что католические костелы вели антигосударственную пропаганду

Власти Беларуси пытаются поддержать и защитить католические костелы, несмотря на то, что они, по словам президента Беларуси Александра Лукашенко, ведут антигосударственную пропаганду.

В Минске около 100 человек силовики закрыли в Красном костеле Фото: Ольга Шукайло / tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что католические костелы вели "антилукашенковскую пропаганду". Он также дал обещание не закрывать костелы в стране, сообщило государственное агентство БЕЛТА.

"Вы же посмотрите, мы костелы не закрыли, даже если они вели антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду. Мы их не закрыли, наоборот, пытаемся поддержать, защитить. Вы это видели на площади (речь идет о площади Независимости, где в Красном костеле 26 августа во время протестов около 100 человек прятались от силовиков. – "ГОРДОН"). Правда, фейк устроили, что мы там в костел не пускали", – заявил Лукашенко.

По его словам, в Беларуси костелы работали и будут работать.

Он также заверил, что "никакого наката государства на католическую, православную церковь, мусульман, иудеев никогда не допустят".

"Потому что это наша гордость – конфессиональный мир, национальный мир. Мы всегда этим гордились и будем гордиться", – сказал президент Беларуси.

В ходе протестов 26 августа на площади Независимости силовики за дверями Красного костела заблокировали около 100 человек. Люди находились закрытыми в костеле более 40 минут. Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособудский выразил протест из-за действий силовиков.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.