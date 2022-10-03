Маасикас: В феврале 40% газа в ЕС поступало из России, сейчас – 9%. ЕС, наконец, понял, что РФ – это не надежный поставщик

После вторжения РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу Фото: ЕРА

"Как вы знаете, когда вторжение началось, в феврале, 40% природного газа в ЕС поступало из России. Сейчас это 9%, без формальных санкций по этому поводу. ЕС понял, согласился, наконец, что РФ – это не надежный поставщик", – отметил Маасикас.

Он подчеркнул, что ЕС и страны – члены союза прилагают целенаправленные усилия, чтобы полностью избавиться от российского импорта.