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Маасикас: В феврале 40% газа в ЕС поступало из России, сейчас – 9%. ЕС, наконец, понял, что РФ – это не надежный поставщик

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После вторжения РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу
После вторжения РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу
Фото: ЕРА

Страны Европейского союза пришли к выводу, что РФ не является для них надежным поставщиком природного газа. Об этом в опубликованном 3 октября интервью "РБК-Украина" заявил глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

"Как вы знаете, когда вторжение началось, в феврале, 40% природного газа в ЕС поступало из России. Сейчас это 9%, без формальных санкций по этому поводу. ЕС понял, согласился, наконец, что РФ – это не надежный поставщик", – отметил Маасикас.

Он подчеркнул, что ЕС и страны – члены союза прилагают целенаправленные усилия, чтобы полностью избавиться от российского импорта.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия".

5 сентября газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия подготовила два возможных варианта ограничения цен на газ из России. Согласно проекту, рассматривается возможность ограничить цену на весь импорт из РФ или для определенных стран (в зависимости от степени их энергетической независимости).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕК хочет ввести предельную цену на российский газ, чтобы урезать доходы России, которые президент РФ Владимир Путин "использует для финансирования войны в Украине".

Теги: Россия, газ, санкции, Евросоюз, российский газ, Матти Маасикас
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