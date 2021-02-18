Макаревич о "дворце Путина": Четверть России живут с сортирами во дворах, им эти разговоры – как до Марса

Большинство россиян не впечатлено расследованием оппозиционера Алексея Навального о дворце якобы президента Владимира Путина в Геленджике, считает музыкант Андрей Макаревич.

Россияне не стали больше недовольными президентом Владимиром Путиным после расследования оппозиционера Алексея Навального о "дворце Путина" в Геленджике Краснодарского края РФ.

Такое мнение выразил 17 февраля в эфире радиостанции "Эхо Москвы" российский музыкант Андрей Макаревич.

"Мне кажется, что пока это соотношение тех, кто доволен, и тех, кто не доволен, – достаточно константно. Ну конечно, совсем жрать нечего будет, наверное, недовольных станет больше. Только не из-за дворца в Геленджике, к сожалению", – сказал он.

Музыкант сыронизировал, что "у царя дворец должен быть", и заявил, что такой дворец, "конечно", не один.

"У царей всегда дворцы были. А на какие деньги – не нашего это ума дело, им там виднее. (...) У нас четверть страны живут с сортирами во дворах. Им эти разговоры о дворцах, ей-богу, как до Марса", – объяснил Макаревич.

Под Геленджиком, согласно расследованию Навального, находится резиденция Путина. В материале, опубликованном в январе, сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться.

25 января ролик прокомментировал Путин: он сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицал, что дворец принадлежит ему, а расследование назвал "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян".

29 января Telegram-канал Mash опубликовал эксклюзивное видео из дворца в Геленджике. Внутри здание оказалось практически пустым и недостроенным. В расследовании также сообщалось, что работы там еще продолжаются из-за недостатков конструкции, которые привели к высокой влажности и появлению плесени.

30 января российский миллиардер Аркадий Ротенберг назвал объект своим и заявил, что строит там отель.