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Макрон раскритиковал социальные сети за блокировку аккаунтов Трампа

Блокировка аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в социальных сетях произошла сразу, как только их руководство удостоверилось в том, что Трамп не обладает властными полномочиями, сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон: Я не хочу жить в условиях демократии, где ключевые решения принимаются частным игроком
Макрон: Я не хочу жить в условиях демократии, где ключевые решения принимаются частным игроком
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал социальные сети за их решение заблокировать аккаунты 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом французский лидер заявил в интервью во время форума Атлантического совета, который транслировался на YouTube-канале AtlanticCouncil 4 февраля.

Макрон уточнил, что блокировка аккаунтов Трампа в соцсетях произошла сразу, как только их руководство удостоверилось в том, что Трамп не обладает властными полномочиями. В то же время соцсети "фактически подстрекали Трампа" во время его президентства, подчеркнул Макрон.

Блокировка аккаунтов Трампа могла показаться разумной в краткосрочной перспективе, но это не является "демократическим ответом" на проблему, считает он. По словам Макрона, крупные технологии уничтожили все платформы, на которых Трамп и его сторонники могли выразить себя.

"Я не хочу жить в условиях демократии, где ключевые решения принимаются частным игроком, частной социальной сетью. Я хочу, чтобы это было решено законом, принятым вашим представителем, или постановлением, управлением, демократическим обсуждением и одобрением демократических лидеров", – подчеркнул президент Франции.

Аккаунты Трампа заблокировала социальная сеть Twitter после того, как он призвал своих сторонников 6 января идти к зданию Конгресса США. Тогда протестующие ворвались в здание и сорвали заседание Сената и Палаты представителей, на котором должны были формально закрепить победу демократа Джо Байдена на выборах главы государства. 

Страницы президента США блокировались на 24 часа 7 января в соцсетях Facebook и Instagram. В течение суток Трамп не мог ничего распространять в своих аккаунтах. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг говорил, что блокировку аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram продлят. По состоянию на 5 февраля аккаунты Трампа в Facebook и Instagram доступны. Последний пост Трампа в Facebook и в Instagram был 6 января.

YouTube первый раз заблокировал аккаунт Трампа 13 января. Позже, 26 января, представитель видеохостинга Айви Чой рассказала о продлении блокировки канала Трампа на неопределенный срок.

Теги: США, социальные сети, Facebook, Франция, YouTube, Instagram, Эммануэль Макрон, власть, выборы президента США 2020
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