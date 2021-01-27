YouTube бессрочно продлил блокировку аккаунта Трампа, а Джулиани лишил заработка на контенте

Администрация видеохостинга YouTube опасается, что на канале бывшего президента США Дональда Трампа может распространяться контент, пропагандирующий насилие.

Видеохостинг YouTube продлил блокировку канала 45-го президента США Дональда Трампа на неопреленный срок. Об этом сообщило американское издание Politico 26 января со ссылкой на представителя компании Айви Чой.

Компания, принадлежащая поисковику Google, объявила, что второй раз продлит ограничения для Трампа, которые не позволят ему размещать контент на платформе. Администрация видеохостинга выразила опасения относительно возможного распространения насилия и заявила, что внимательно следит за развитием событий.

YouTube отдельно заявил, что временно ограничит возможности адвоката Трампа Руди Джулиани зарабатывать деньги на своем канале из-за нарушений политики видеохостинга. Джулиани распространял ложные заявления о фальсификации результатов голосования на выборах 2020 года, сообщила Чой. Джулиани может повторно подать заявку на участие в программе монетизации через 30 дней, если проблемы с его учетной записью были решены, уточнила она.

О первой блокировке аккаунта Трампа в YouTube под названием Donald J Trump стало известно 13 января. Канал сейчас открыт, на него подписаны 2,79 млн пользователей. Кроме YouTube, аккаунт Трампа заблокировала социальная сеть Twitter. Это случилось после того, как он призвал своих сторонников 6 января идти к зданию Конгресса США. В итоге протестующие ворвались в здание и сорвали заседание Сената и Палаты представителей, на котором должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков и формально закрепить победу демократа Джо Байдена на выборах главы государства.