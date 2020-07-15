Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обнародовал фото с дизайном нового завода Tesla.

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск показал, как будет выглядеть завод Tesla возле Берлина.

Фото с дизайном нового завода, который будет функционировать недалеко от немецкой столицы, Маск обнародовал на своей странице в Twitter.

"Гига Берлин", – гласит подпись Маска под фото.

Фото: Elon Musk / Twitter

Tesla Motors – американская автомобильная компания из Кремниевой долины, ориентированная на производство электромобилей. Названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы.