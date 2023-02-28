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Маск вернул статус самого богатого человека в мире

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Дела компании Маска Tesla снова пошли в гору
Дела компании Маска Tesla снова пошли в гору
Фото: EPA

Американский миллиардер Илон Маск вернул первое место в рейтинге самых богатых людей мира после того, как ненадолго уступил его президенту Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернару Арно. Об этом 27 февраля сообщило Bloomberg.

"51-летний Маск вошел в 2023 год с собственным капиталом в $137 млрд, став первым человеком, который когда-либо терял $200 млрд своего состояния", – отмечается в материале. 

Сейчас, по данным рейтинга Bloomberg, состояние Маска составляет $187 млрд, Арно – $185 млрд. На третьем месте Джефф Безос со $117 млрд. 

Состояние Маска увеличилось благодаря 70-процентному росту курса акций Tesla в этом году. Курс вырос примерно на 100% своего внутридневного минимума 6 января.

"Инвесторы вновь делают ставки на рискованные акции роста на фоне признаков укрепления экономики и замедления темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Компания также выиграла от повышения спроса на свои электромобили после снижения цен на несколько моделей", – пояснили в Bloomberg.

Контекст:

Маск уступил Арно первое место в рейтингах самых богатых людей мира журнала Forbes и агентства Bloomberg в середине декабря 2022 года. До того, 7 декабря, Маск уже терял первую строчку рейтинга Forbes, однако ненадолго.

Forbes объяснял, что этот год был неоднозначным для компании Маска Tesla. Ее акции за год упали почти на 50%. Негативным фактором для котировок стало решение Маска купить Twitter за $44 млрд. С момента, когда бизнесмен объявил о планах приобрести соцсеть, до закрытия сделки бумаги Tesla подешевели более чем на 30%. Для финансирования сделки Маск неоднократно продавал акции Tesla.

Теги: рейтинг, бизнес, Bloomberg, акции, деньги, Tesla, финансы, Джефф Безос, Илон Маск, миллиардер, Бернар Арно, LVMH
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