Маск вернул статус самого богатого человека в мире

"51-летний Маск вошел в 2023 год с собственным капиталом в $137 млрд, став первым человеком, который когда-либо терял $200 млрд своего состояния", – отмечается в материале.

Сейчас, по данным рейтинга Bloomberg, состояние Маска составляет $187 млрд, Арно – $185 млрд. На третьем месте Джефф Безос со $117 млрд.

Состояние Маска увеличилось благодаря 70-процентному росту курса акций Tesla в этом году. Курс вырос примерно на 100% своего внутридневного минимума 6 января.

"Инвесторы вновь делают ставки на рискованные акции роста на фоне признаков укрепления экономики и замедления темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Компания также выиграла от повышения спроса на свои электромобили после снижения цен на несколько моделей", – пояснили в Bloomberg.