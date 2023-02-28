Маск вернул статус самого богатого человека в мире

"51-летний Маск вошел в 2023 год с собственным капиталом в $137 млрд, став первым человеком, который когда-либо терял $200 млрд своего состояния", – отмечается в материале.
Сейчас, по данным рейтинга Bloomberg, состояние Маска составляет $187 млрд, Арно – $185 млрд. На третьем месте Джефф Безос со $117 млрд.
Состояние Маска увеличилось благодаря 70-процентному росту курса акций Tesla в этом году. Курс вырос примерно на 100% своего внутридневного минимума 6 января.
"Инвесторы вновь делают ставки на рискованные акции роста на фоне признаков укрепления экономики и замедления темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Компания также выиграла от повышения спроса на свои электромобили после снижения цен на несколько моделей", – пояснили в Bloomberg.
Маск уступил Арно первое место в рейтингах самых богатых людей мира журнала Forbes и агентства Bloomberg в середине декабря 2022 года. До того, 7 декабря, Маск уже терял первую строчку рейтинга Forbes, однако ненадолго.
Forbes объяснял, что этот год был неоднозначным для компании Маска Tesla. Ее акции за год упали почти на 50%. Негативным фактором для котировок стало решение Маска купить Twitter за $44 млрд. С момента, когда бизнесмен объявил о планах приобрести соцсеть, до закрытия сделки бумаги Tesla подешевели более чем на 30%. Для финансирования сделки Маск неоднократно продавал акции Tesla.