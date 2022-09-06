Массовое убийство в Канаде: полиция обнаружила мертвым одного из подозреваемых

31-летний Дэмиен Сандерсон был найден мертвым в районе, где происходили нападения, – на территории поселения Джеймс Смит. Власти считают, что его брат – 30-летний Майлз Сандерсон – ранен и, вероятно, скрывается в столице провинции Реджайне.

Помощница комиссара королевской конной полиции Канады Ронда Блэкмор заявила, что власти пока не уверены в причине смерти подозреваемого, однако травмы, обнаруженные на теле подозреваемого, "не были нанесены самому себе". По ее словам, тело Дэмиена было обнаружено на открытом воздухе в густо заросшей травой зоне рядом с домом, который обследовали.

На вопрос, несет ли Майлз Сандерсон ответственность за смерть брата, Блэкмор заявила, что полиция изучает эту возможность, но на данный момент не может утверждать этого.

Также Блэкмор сказала, что полиция все еще устанавливает мотив преступления.

Как пишет Reuters, полиция по-прежнему считает Майлза Сандерсона опасным для общества, несмотря на возможное ранение. Она подчеркнула, что мужчина судим за "физическое [насилие] и имущественные преступления", и призвала не приближаться к нему.