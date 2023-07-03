Медведев заявил, что Россия должна приостановить дипотношения с Финляндией, Великобританией и еще рядом стран

"С Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические отношения или по крайней мере до поры до времени снизить их уровень", – говорится в статье. При этом Финляндию Медведев называет "враждебной страной, созданной когда-то по недомыслию [российским коммунистическим вождем Владимиром] Лениным".

Также Медведев заявил, что цель России – "устранить угрозу членства Украины в НАТО". "Если конфликтующие страны не принимают в НАТО, значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России", – написал он.

По его мнению, ряд мировых организаций должен быть переформатирован, в том числе Организация Объединенных Наций. Такие институты, как Международный уголовный суд, Совет Европы, ОБСЕ, он предлагает ликвидировать.

Медведев хочет, чтобы некие итоги противостояния РФ и Запада были закреплены в новом документе. Он также заявляет о необходимости полного запрета "киевского режима".

Войну, развязанную Россией в Украине, Медведев называет "тотальным противостоянием условного коллективного Запада и всего остального мира" и уверяет, что Россия якобы никак не пострадала от разрыва с Западом и наложенных санкций.