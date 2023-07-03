Медведев заявил, что Россия должна приостановить дипотношения с Финляндией, Великобританией и еще рядом стран

"С Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические отношения или по крайней мере до поры до времени снизить их уровень", – говорится в статье. При этом Финляндию Медведев называет "враждебной страной, созданной когда-то по недомыслию [российским коммунистическим вождем Владимиром] Лениным".
Также Медведев заявил, что цель России – "устранить угрозу членства Украины в НАТО". "Если конфликтующие страны не принимают в НАТО, значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России", – написал он.
По его мнению, ряд мировых организаций должен быть переформатирован, в том числе Организация Объединенных Наций. Такие институты, как Международный уголовный суд, Совет Европы, ОБСЕ, он предлагает ликвидировать.
Медведев хочет, чтобы некие итоги противостояния РФ и Запада были закреплены в новом документе. Он также заявляет о необходимости полного запрета "киевского режима".
Войну, развязанную Россией в Украине, Медведев называет "тотальным противостоянием условного коллективного Запада и всего остального мира" и уверяет, что Россия якобы никак не пострадала от разрыва с Западом и наложенных санкций.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле 2022 года россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.