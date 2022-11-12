Медведев заявил, что Россия еще якобы не использовала свой "арсенал средств поражения"

Россия еще не наносила удары по всем возможным целям, заявил Медведев Фото: EPA

Об этом он 12 ноября написал в Telegram.

Медведев также заявил, что якобы Россия "в одиночку борется с НАТО и западным миром" и "формирует будущий миропорядок", а не "Штаты с Британией и темным Киевом".

Медведев заявлял 28 октября, что для того, чтобы российские военные перестали бить по энергосистеме, Украина должна выполнить требования Кремля. В Офисе президента Украины такое заявление расценили как признание в терроре против миллионов украинцев.

"Фантастика! Кремль устами [замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия] Медведева прямо заявил: мы будем уничтожать украинскую энергосистему и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится на капитуляцию. Практически официальное признание в терроризме на государственном уровне", – написал Подоляк.

Медведев 1 ноября в Telegram уже не в первый раз намекнул на готовность РФ к применению ядерного оружия, переложив вину за его возможное использование Россией на Запад.

11 ноября он заявил, что деоккупированные территории Украины "вернутся" в РФ.

Служба безопасности Украины объявила Медведева в розыск за посягательство на территориальную целостность Украины.