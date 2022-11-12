Медведев заявил, что Россия еще якобы не использовала свой "арсенал средств поражения"

Об этом он 12 ноября написал в Telegram.
Медведев также заявил, что якобы Россия "в одиночку борется с НАТО и западным миром" и "формирует будущий миропорядок", а не "Штаты с Британией и темным Киевом".
Медведев заявлял 28 октября, что для того, чтобы российские военные перестали бить по энергосистеме, Украина должна выполнить требования Кремля. В Офисе президента Украины такое заявление расценили как признание в терроре против миллионов украинцев.
"Фантастика! Кремль устами [замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия] Медведева прямо заявил: мы будем уничтожать украинскую энергосистему и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится на капитуляцию. Практически официальное признание в терроризме на государственном уровне", – написал Подоляк.
Медведев 1 ноября в Telegram уже не в первый раз намекнул на готовность РФ к применению ядерного оружия, переложив вину за его возможное использование Россией на Запад.
11 ноября он заявил, что деоккупированные территории Украины "вернутся" в РФ.
Служба безопасности Украины объявила Медведева в розыск за посягательство на территориальную целостность Украины.
У россиян осталось 43% ракет "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", притом что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
В то же время он отметил, что Россия постоянно закупает иранские дроны. На данный момент РФ заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов, сейчас используется вторая партия. По его словам, россияне вынуждены использовать дроны из-за недостатка ракет, их невысокой эффективности и точности.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.
12 ноября российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что минобороны РФ заказало в промышленности новую партию ракет.