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Медведев заявил, что Россия еще якобы не использовала свой "арсенал средств поражения"

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Россия еще не наносила удары по всем возможным целям, заявил Медведев
Россия еще не наносила удары по всем возможным целям, заявил Медведев
Фото: EPA

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия еще "не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения и не наносила удары по всем возможным вражеским целям в населенных пунктах".

Об этом он 12 ноября написал в Telegram.

Медведев также заявил, что якобы Россия "в одиночку борется с НАТО и западным миром" и "формирует будущий миропорядок", а не "Штаты с Британией и темным Киевом".

Медведев заявлял 28 октября, что для того, чтобы российские военные перестали бить по энергосистеме, Украина должна выполнить требования Кремля. В Офисе президента Украины такое заявление расценили как признание в терроре против миллионов украинцев.

"Фантастика! Кремль устами [замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия] Медведева прямо заявил: мы будем уничтожать украинскую энергосистему и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится на капитуляцию. Практически официальное признание в терроризме на государственном уровне", – написал Подоляк.

Медведев 1 ноября в Telegram уже не в первый раз намекнул на готовность РФ к применению ядерного оружия, переложив вину за его возможное использование Россией на Запад.

11 ноября он заявил, что деоккупированные территории Украины "вернутся" в РФ.

Служба безопасности Украины объявила Медведева в розыск за посягательство на территориальную целостность Украины.

Контекст:

У россиян осталось 43% ракет "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", притом что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В то же время он отметил, что Россия постоянно закупает иранские дроны. На данный момент РФ заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов, сейчас используется вторая партия. По его словам, россияне вынуждены использовать дроны из-за недостатка ракет, их невысокой эффективности и точности.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.

12 ноября российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что минобороны РФ заказало в промышленности новую партию ракет.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Кремль, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк
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