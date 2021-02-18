Михалков предложил лишать гражданства россиян, призывающих ввести санкции против РФ

Российский режиссер Никита Михалков считает, что лишение гражданства поможет избежать массовых заключений протестующих граждан.

По словам Михалкова, его инициатива не связана с желанием "побить инакомыслие" Фото: ЕРА

Российский режиссер Никита Михалков во время интервью телеканалу "Россия 24" предложил лишать гражданства россиян, которые призывают западные страны вводить санкции против РФ.

При этом режиссер отметил, что у российских граждан есть основания для участия в протестных акциях.

"Я совершенно убежден, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства. Не для того, чтобы побить инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, коррупции и так далее. [Коррупция] есть, с ней надо бороться, но не разрушением страны", – сказал Михалков

По его мнению, такой подход поможет избежать массовых заключений граждан и "постоянного смердения в пространство страны".

Массовые акции протеста в России начались после ареста оппозиционера Алексея Навального 18 января 2021 года. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

По данным агентства Bloomberg, Европейский союз готовит новый пакет санкций против России из-за отравления Навального.