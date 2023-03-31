Минфин США дал разъяснения о лицензии на уплату "налога на выход" компаний из РФ

В ведомстве напомнили, что с декабря 2022 года руководство РФ может потребовать уплаты обязательного взноса за продажу активов, находящихся на ее территории. Это может потребовать проведения операций с участием Центробанка РФ или минфина страны-агрессора. США запрещают американским гражданам любые операции с участием этих учреждений.
Американское управление по контролю над иностранными активами (OFAC) издало директиву, чтобы помешать России использовать желающие выйти из РФ компании и их активы. Теперь компаниям, которые хотят продать активы в РФ, нужно получить лицензию OFAC, прежде чем платить обязательный взнос в бюджет России.
Для этого нужно предоставить данные о сумме платежа, а также размере налогов, которые бы компания заплатила РФ, если бы продолжила работать на ее территории.
28 марта издание The Financial Times сообщало, что Россия изменила условия выхода иностранных компаний. Раньше можно было выбрать одно из двух: или заплатить в бюджет РФ 10% от суммы продажи активов, или согласиться на отсрочку выплаты за проданные активы на несколько лет. Теперь выплата 10-процентного взноса стала обязательной.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций.
Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ на 19 января 2023 года уже ушли более 1200 компаний.
Киевская школа экономики 8 марта сообщила, что российский рынок полностью покинули 6,4% иностранных компаний.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 11,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Европейский союз принял 10-й пакет санкций против РФ 24 февраля.