Минфин США дал разъяснения о лицензии на уплату "налога на выход" компаний из РФ

В ведомстве напомнили, что с декабря 2022 года руководство РФ может потребовать уплаты обязательного взноса за продажу активов, находящихся на ее территории. Это может потребовать проведения операций с участием Центробанка РФ или минфина страны-агрессора. США запрещают американским гражданам любые операции с участием этих учреждений.

Американское управление по контролю над иностранными активами (OFAC) издало директиву, чтобы помешать России использовать желающие выйти из РФ компании и их активы. Теперь компаниям, которые хотят продать активы в РФ, нужно получить лицензию OFAC, прежде чем платить обязательный взнос в бюджет России.

Для этого нужно предоставить данные о сумме платежа, а также размере налогов, которые бы компания заплатила РФ, если бы продолжила работать на ее территории.

28 марта издание The Financial Times сообщало, что Россия изменила условия выхода иностранных компаний. Раньше можно было выбрать одно из двух: или заплатить в бюджет РФ 10% от суммы продажи активов, или согласиться на отсрочку выплаты за проданные активы на несколько лет. Теперь выплата 10-процентного взноса стала обязательной.