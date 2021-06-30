Министерство транспорта США предложило запретить продажу авиабилетов в Беларусь

Речь идет, в частности, о продаже билетов на рейсы, которые осуществляются с пересадкой.

Ограничение перевозок между Соединенными Штатами и Беларусью отвечает интересам внешней политики США, подчеркнули в сообщении.

"Запрет предоставил бы правительству США возможность делать исключения в каждом конкретном случае для любого транспорта, который считается отвечающим национальным интересам Соединенных Штатов, в том числе по гуманитарным соображениям или соображениям национальной безопасности", – отметили в релизе.

США примут меры по ограничению авиасообщения с Беларусью, это станет реакцией на принудительную посадку самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем. Об этом 29 июня писало агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.