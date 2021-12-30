"Мне дали не более двух минут". Экс-президент Афганистана Гани рассказал, как бежал от талибов

Гани рассказал, что, проснувшись утром 15 августа 2021 года, он даже не подозревал, что это будет его последний день пребывания в Афганистане. В начале дня боевики "Талибана" согласились не входить в Кабул, однако это произошло два часа спустя.

По его словам, две группировки "Талибана" приближались с разных сторон, и вероятность массового конфликта между ними, который мог разрушить Кабул, была велика.

Экс-президент позволил своим близким, включая жену, покинуть Кабул и ждал, пока машина отвезет его в министерство обороны, однако автомобиль так и не приехал, вместо этого пришел советник по национальной безопасности с испуганным начальником службы безопасности президента и сообщил Гани, что все они будут убиты, если продолжат сопротивление.

"Мне дали не более двух минут", – сообщил Гани, добавив, что первоначально планировалась эвакуация в город Хост, однако стало известно, что Хост пал, как и Джелалабад. И только когда самолет с экс-президентом поднялся в воздух, выяснилось, что Гани с соратниками покидает Афганистан.