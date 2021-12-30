"Мне дали не более двух минут". Экс-президент Афганистана Гани рассказал, как бежал от талибов

Гани рассказал, что, проснувшись утром 15 августа 2021 года, он даже не подозревал, что это будет его последний день пребывания в Афганистане. В начале дня боевики "Талибана" согласились не входить в Кабул, однако это произошло два часа спустя.
По его словам, две группировки "Талибана" приближались с разных сторон, и вероятность массового конфликта между ними, который мог разрушить Кабул, была велика.
Экс-президент позволил своим близким, включая жену, покинуть Кабул и ждал, пока машина отвезет его в министерство обороны, однако автомобиль так и не приехал, вместо этого пришел советник по национальной безопасности с испуганным начальником службы безопасности президента и сообщил Гани, что все они будут убиты, если продолжат сопротивление.
"Мне дали не более двух минут", – сообщил Гани, добавив, что первоначально планировалась эвакуация в город Хост, однако стало известно, что Хост пал, как и Джелалабад. И только когда самолет с экс-президентом поднялся в воздух, выяснилось, что Гани с соратниками покидает Афганистан.
К 15 августа 2021 года движение "Талибан", с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение было неизвестно.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.
18 августа министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол арестовать Гани. В этот же день власти ОАЭ сообщили, что Гани находится в их стране "на гуманитарных основаниях". По данным СМИ, он лечится в больнице. В сентябре Гани отверг обвинения, что он якобы вывез крупную сумму денег, принадлежавших афганским гражданам.