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На форуме в Давосе стартовал проект Фонда Виктора Пинчука Ukraine is You

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Проект состоит из серии лекций и двух выставок
Проект состоит из серии лекций и двух выставок
Фото: Victor Pinchuk Foundation / Facebook

В Украинском доме в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, открылся проект Ukraine is You. Он состоит из серии лекций и двух выставок: об освобождении Херсона от российских оккупантов и о военных преступлениях России. Проект создан Фондом Виктора Пинчука в сотрудничестве с Офисом президента Украины, сообщили января в пресс-службе фонда. Церемонию открытия транслировали в Facebook организации.

Виктор Пинчук отметил, что представленные на выставках экспонаты должны ускорить осознание участниками Всемирного экономического форума необходимости активной помощи Украине.

"За три дня до начала Всемирного экономического форума российская ракета упала на жилой дом в моем родном городе Днепре. Я хорошо знаю этот район. Мой друг жил в этом доме. Из-под завалов извлечено более 40 погибших. Я предлагаю каждому участнику Всемирного экономического форума вообразить себя в квартире этого дома в секунду, когда туда попала ракета Х-22. У Украины нет средств сбивать эти ракеты. Но такие установки есть – это Patriot. Если выставка проекта Ukraine is You поможет людям, принимающим решение, представить себя украинцами в этой трагедии, это может ускорить принятие решений о помощи Украине. Я верю в силу искусства”, – Виктор Пинчук.

Президент Польши Анжей Дуда на церемонии открытия проекта заявил о намерении его страны продлить полную поддержку Украины.

“Когда мы общаемся с президентом Владимиром Зеленским, он говорит на украинском, а я на польском, и мы прекрасно все понимаем. Особенно когда речь идет о том, куда идти российскому кораблю. На выставках проекта Ukraine is You в Давосе представлены наглядные доказательства преступлений российских агрессоров. Это не какая-то щекотливая война XXI века, это не война на мониторах. Это грубая страшная война, где люди теряют жизнь. Эта война может быть завершена только одним способом – изгнание российских оккупантов из Украины и наказание всех, кто отвечает за военные преступления”, – отметил Дуда.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал всех участников Всемирного экономического форума в Давосе содействовать созданию Специализированного международного трибунала для наказания за военные преступления, а также изменениям в национальное законодательство стран G7 относительно использования конфискованных российских активов.

"Мы призываем весь цивилизованный мир сделать все, чтобы Генассамблея ООН создала Специализированный международный трибунал, который привлечет к ответственности две категории преступников. Первая – те, кто убивает украинцев на этой войне. Погибли тысячи гражданских людей, в том числе 453 ребенка. Вторая категория – те, кто принимал решение о разжигании этой войны. Они должны быть наказаны. Не менее важно принятие изменений в национальное законодательство западных стран, которое позволит направить конфискованные активы государства-агрессора, в частности его валютные резервы, на восстановление Украины. Войной разрушены 54 тысячи жилых домов, 280 образовательных учреждений, 316 больниц, тысячи предприятий. Восстановление должно происходить за счет активов агрессора”, – подчеркнул Ермак.

Контекст:

Всемирный экономический форум в Давосе открылся 16 января и продлится до 20 января. В рамках форума традиционно работает Украинский дом, соучредителем которого является Фонд Виктора Пинчука.

Теги: Россия, Украина, Всемирный экономический форум, Давос, искусство, Виктор Пинчук, война, выставка, Анджей Дуда, война России против Украины, Андрей Ермак
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