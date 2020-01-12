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На Мальте избрали нового премьер-министра

На съезде Лейбористской партии Мальты, где выбирали нового лидера политсилы, Роберт Абела получил 57,9% голосов, а его конкурент Крис Фирне – 42,1%. Джозеф Мускат уходит с поста премьера страны из-за скандала с убийством журналистки Дафны Каруаны Галиции.

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Абела: С нетерпением жду работы на благо нашей страны
Абела: С нетерпением жду работы на благо нашей страны
Фото: Partit Laburista / Facebook

Новым премьер-министром Мальты станет Роберт Абела, которого избрали лидером Лейбористской партии страны. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба партии.

Абела получил 57,9% голосов на съезде партии, а его конкурент Крис Фирне – 42,1%.

"С нетерпением жду работы на благо нашей страны", – сказал Абела после оглашения результатов.

Ожидается, что он примет присягу главы правительства на следующей неделе, пишет газета Times o Malta.

Уходящий в отставку с поста премьера Мальты Джозеф Мускат написал в Twitter, что готов передать дела преемнику в понедельник, 13 января. Он поздравил Абелу и поблагодарил Фирне за "вклад в партию".

Мускат заявил о намерении уйти в отставку в декабре 2019 года после скандала с убийством журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая была известна благодаря публикациям на тему "Панамского архива".

53-летняя Галиция погибла 16 октября 2017 года. Она выехала из дома на автомобиле, спустя несколько секунд прогремел взрыв. Представитель офиса премьер-министра страны сообщил, что взрывное устройство, ставшее причиной гибели Галиции, прикрепили под ее машиной и привели в действие дистанционно с помощью мобильного телефона.

В июле 2019 года прокурор предъявил обвинения трем мужчинам в убийстве Галиции: Винсенту Мускату, Джорджу Деджорджо и Альфреду Деджорджо.

В ноябре полиция в рамках расследования арестовала известного бизнесмена Йоргена Фенеча. За несколько месяцев до гибели Галиция в своем блоге писала об отмывании денег через неизвестную компанию, якобы связанную с мальтийскими политическими кругами. Позже журналисты выяснили, что компания принадлежит Фенечу.

30 ноября суд предъявил Фенечу обвинения в соучастии в убийстве журналистки.

Давление на премьер-министра Муската усилилось после ареста Фенеча, который, как оказалось, был связан с министром по туризму Мальты Конрадом Мицци и главой администрации Муската Китом Шембри. Указанные чиновники ушли в отставку.

Теги: выборы, Мальта, Дафна Каруана Галиция, Джозеф Мускат
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