"На ваших руках кровь украинских детей". На российском телевидении 9 мая появились сообщения о войне в Украине

На опубликованных Собчак фотографиях видно, что во время эфиров на телеканалах появлялись надписи, касающиеся российской агрессии Фото: Кровавая барыня / Telegram

На опубликованных Собчак фотографиях видно, что во время эфиров на телеканалах появлялись надписи, касающиеся российской агрессии.

Фото: Кровавая барыня / Telegram

"На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне", – говорится в одном из сообщений.

Собчак не исключает, что представители российских телеканалов будут наказаны за произошедшее.

Фото: Кровавая барыня / Telegram

"Ночью и утром жители России, которые хотели посмотреть праздничную телепрограмму, натыкались на вот такие записи. Тут как минимум: МТС, НТВ-плюс, Ростелеком, Приставка Winx. Интересно, кого именно взломали. Чья голова полетит с плеч?" – отметила российская журналистка.

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