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"На ваших руках кровь украинских детей". На российском телевидении 9 мая появились сообщения о войне в Украине

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На опубликованных Собчак фотографиях видно, что во время эфиров на телеканалах появлялись надписи, касающиеся российской агрессии
На опубликованных Собчак фотографиях видно, что во время эфиров на телеканалах появлялись надписи, касающиеся российской агрессии
Фото: Кровавая барыня / Telegram

На российском телевидении 9 мая появились сообщения о войне в Украине. Об этом в Telegram написала российская журналистка Ксения Собчак.

На опубликованных Собчак фотографиях видно, что во время эфиров на телеканалах появлялись надписи, касающиеся российской агрессии.

Фото: Кровавая барыня / Telegram
Фото: Кровавая барыня / Telegram

"На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне", – говорится в одном из сообщений.

Собчак не исключает, что представители российских телеканалов будут наказаны за произошедшее.

Фото: Кровавая барыня / Telegram
Фото: Кровавая барыня / Telegram

"Ночью и утром жители России, которые хотели посмотреть праздничную телепрограмму, натыкались на вот такие записи. Тут как минимум: МТС, НТВ-плюс, Ростелеком, Приставка Winx. Интересно, кого именно взломали. Чья голова полетит с плеч?" – отметила российская журналистка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора Украины, по состоянию на утро 9 мая в Украине в результате вооруженной агрессии РФ погибли 226 детей.

Теги: Россия, телевидение, Украина, Ксения Собчак, война России против Украины
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