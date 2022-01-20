Все российское государственное телевидение является иностранным агентом – Цимбалюк

Речь об этом зашла после вопроса, изменилась ли, по его мнению, Россия за последний год.

"Вы закрываетесь, вам теперь бандеровцев не хватает, и вот эта репрессивная машина – она поворачивается внутрь российского государства. И 1,5 тыс. журналистов, о которых я вспомнил – может быть, даже больше, – они же россияне. Россияне были вынуждены уехать из России. Это же россиян и журналистов, в принципе, называют иностранными агентами", – сказал Цимбалюк.

Он считает, если бы власти РФ "были честны", то "иностранными агентами являются такие прекрасные люди, как Владимир Соловьев", российский пропагандист.

"Вы думаете, я ошибаюсь? Нет. Я захожу сегодня на программу Владимира Соловьева "Вечер с Владимиром Соловьевым" на YouTube-канал Владимира Соловьева. И смотрю там рекламу. Это значит, что Владимир Соловьев заработал на мне денег. И эти деньги пришлют ему в Москву из города Дублин. Это иностранные деньги. Это иностранное финансирование. Значит, он у вас иностранный агент", – объяснил корреспондент УНИАН.

По его словам, Соловьев – "самый яркий пример".

"Это свойственно любому российскому телеканалу, который работает в этой сфере, их почему-то таким образом не наказывают, и понятно почему. Потому что они поют песни, извините, цитата – "я певец кровавого режима". По-моему, кто-то из этих сам о себе говорил. В таком третьем числе. Поэтому я не хочу никого обидеть, очень важно. Но факт остается фактом. Согласитесь, что аргумент, который я привел, – он железобетонный. Все российское телевидение государственное является иностранным агентом", – заявил Цимбалюк.

В начале января он сообщил, что уехал из России, объяснив это угрозами его личной безопасности.