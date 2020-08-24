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"Нам об этом неизвестно". Глава МИД РФ прокомментировала участие страны в саммите лидеров "Нормандской четверки" в сентябре

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что России неизвестно о запланированном проведении встречи министров иностранных дел стран нормандского формата.

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Захарова заявила, что Россия намерена выполнять решения парижского саммита
Захарова заявила, что Россия намерена выполнять решения парижского саммита
Фото: Мария Захарова / Facebook

Российской стороне неизвестно о возможном проведении встречи министров иностранных дел стран нормандского формата в сентябре. Об этом 24 августа сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии "РИА Новости".

По ее словам, министру иностранных дел Германии Хайко Маасу во время переговоров в Москве подтвердили российскую позицию о том, что необходимо выполнять решения парижского саммита.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня во время визита Мааса в Киев, в День Независимости Украины, согласились, что саммит лидеров "Нормандской четверки" должен состояться в конце сентября. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что встреча министров иностранных дел стран "Нормандской четверки" состоится в полном составе.

30 апреля 2020 года министры иностранных дел стран "Нормандской четверки" общались в режиме видеоконференции.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, МИД, МИД Украины, МИД России, День Независимости, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Хайко Маас
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