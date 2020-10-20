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Названы лучшие и худшие пенсионные системы мира 2020 года

По мнению экспертов Mercer CFA Institute, лучшими системами пенсионного обеспечения признаны системы Нидерландов и Дании, наихудшими – Аргентины и Таиланда.

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Оценки большей половины пенсионных систем упали в 2020 году из-за COVID-19
Оценки большей половины пенсионных систем упали в 2020 году из-за COVID-19
Фото: depositphotos.com

Лучшими мировыми системами пенсионного обеспечения 2020 года признаны системы Нидерландов и Дании. Это следует из опубликованного 20 октября Bloomberg глобального пенсионного индекса, подготовленного экспертами Mercer CFA Institute.

В рейтинге анализировали информацию 39 стран. Аналитики отметили, что оценки большей половины, а именно 20 пенсионных систем, упали в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По мнению одного из авторов рейтинга Дэвида Нокса, мировая рецессия на фоне пандемии привела к сокращению пенсионных взносов, снижению доходности инвестиций и увеличению государственного долга в большинстве стран.

Согласно исследованию, "Рейтинг А" получили Нидерланды и Дания. "Рейтинг B" – Израиль, Австралия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Сингапур, Канада, Новая Зеландия, Германия, Швеция, Ирландия и Чили.

Наихудшими в рейтинге признали Аргентину и Таиланд.

Украина в рейтинге не упоминается.

14 октября директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в следующие пять лет кризис, вызванный пандемией коронавируса, приведет к потерям мирового ВВП, которые можно предварительно оценить в $28 трлн.

27 марта Георгиева заявила, что начался глобальный экономический кризис, вызванный распространением коронавируса.

В июне в МВФ рассчитали, что рост мировой экономики в 2020 году замедлится на 4,9%.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: рейтинг, инвестиции, пенсии, доходы, исследование, Bloomberg, пенсия, коронавирус
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