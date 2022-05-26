Нидерландская фирма отказалась представлять РФ в деле о "скифском золоте"

"Houthoff – юридическая фирма, представляющая интересы [оккупационных] крымских музеев, является организацией, которая недавно представляла российское государство и другие связанные с ним стороны по многим делам в прошлом и настоящем. Еще недавно ее представители заявляли, что пересмотрят, могут ли они все еще представлять таких клиентов", – сказал в комментарии агентству адвокат нидерландской фирмы Bergh Stoop & Sanders из команды, защищающей интересы Украины Герт-Ян ван ден Берг.

По словам адвокатской фирмы "Сергей Козьяков и партнеры" Андрея Пилипенко, Houthoff уже отправила Верховному суду Нидерландов отказ представлять клиента по делу.

"Уже есть их сообщение. Мы считаем, что они не сразу отказались от ведения дела для надлежащей передачи материалов и документов преемнику – другой юридической фирме, не считающей нарушением этики представлять незаконные образования в виде "российских крымских музеев" в абсурдной попытке России обманом завладеть культурным достоянием Украины. В то же время, судебное дело будет продолжаться, и даже если в определенный момент любая из сторон не имеет юридического представительства, такой стороне будет предоставлена возможность нанять новых представителей и дать время для подготовки позиции по делу", – сказал он.