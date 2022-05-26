Нидерландская фирма отказалась представлять РФ в деле о "скифском золоте"

"Houthoff – юридическая фирма, представляющая интересы [оккупационных] крымских музеев, является организацией, которая недавно представляла российское государство и другие связанные с ним стороны по многим делам в прошлом и настоящем. Еще недавно ее представители заявляли, что пересмотрят, могут ли они все еще представлять таких клиентов", – сказал в комментарии агентству адвокат нидерландской фирмы Bergh Stoop & Sanders из команды, защищающей интересы Украины Герт-Ян ван ден Берг.
По словам адвокатской фирмы "Сергей Козьяков и партнеры" Андрея Пилипенко, Houthoff уже отправила Верховному суду Нидерландов отказ представлять клиента по делу.
"Уже есть их сообщение. Мы считаем, что они не сразу отказались от ведения дела для надлежащей передачи материалов и документов преемнику – другой юридической фирме, не считающей нарушением этики представлять незаконные образования в виде "российских крымских музеев" в абсурдной попытке России обманом завладеть культурным достоянием Украины. В то же время, судебное дело будет продолжаться, и даже если в определенный момент любая из сторон не имеет юридического представительства, такой стороне будет предоставлена возможность нанять новых представителей и дать время для подготовки позиции по делу", – сказал он.
В начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка "Крым: золото и тайны Черного моря". Экспонаты для нее предоставили киевский и крымский музеи.
После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве "власти" Крыма.
В сентябре 2014 года в Украину вернулись 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.
14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс. Представители крымских музеев заявили, что "разочарованы и шокированы" исходом дела, и обжаловали решение.
В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама решил вернуть Украине коллекцию скифского золота, полностью отклонив апелляционную жалобу оккупационных "властей" Крыма, которые заявляли права на коллекцию артефактов.
Замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сообщал, что Россия намерена обжаловать решение суда по скифскому золоту в Верховном суде Нидерландов. В российском МИД заявляли, что решение суда по скифскому золоту ставит под угрозу сотрудничество между музеями России и Нидерландов.
24 января 2022 года музеи временно оккупированного РФ Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота. В МИД Украины заявили, что страна готова защищать свои интересы в суде.