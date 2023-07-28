"Никто не должен помогать Путину убивать больше украинцев". В Белом доме прокомментировали визит Шойгу в КНДР

Встреча Шойгу с Ким Чен Ыном и другие мероприятия визита показывают, как пагубно Москва влияет на сохранение международного мира, заявили в Госдепе Фото: ЕРА

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин продолжает искать поддержки в других странах.

"Путин знает, что у него есть проблемы с закупками для обороны, с запасами, что его вооруженные силы находятся в отстающих, и он пытается это исправить. Никто, никто не должен помогать Путину убивать больше украинцев. Но тот факт, что он обращается к Северной Корее или может обратиться к ней, это то, что не стало бы сюрпризом ни для кого", – сказал Кирби.

Заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Вашингтон "невероятно обеспокоен" связями между Москвой и Пхеньяном, сообщило Reuters. Так он прокомментировал пребывание главы минобороны РФ в КНДР, где Шойгу с председателем КНДР Ким Чен Ыном посетил выставку "современных вооружений".

Поддержка РФ незаконных военных программ в Северной Корее, а также блокирование санкций Совета Безопасности ООН, участие в мероприятиях в Пхеньяне – все это лишь подчеркивает, насколько "пагубно Москва стала влиять на сохранение международного мира и безопасности", сказал Пател.

Шойгу приехал в КНДР 26 июля. В ходе выступления на приеме в министерстве обороны КНДР он назвал армию Северной Кореи "сильнейшей в мире".

Агентство Reuters обратило внимание на фотографии визита Ким Чен Ына и его гостей на выставку, опубликованные государственными СМИ КНДР. На них можно увидеть северокорейские баллистические ракеты, запрещенные резолюцией Совбеза ООН, которую в числе прочих одобрила и Россия, отмечает агентство. На фотографиях также заметили новые северокорейские беспилотники. Внешне дроны напоминают американские RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, пишет РБК.