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"Никто не должен помогать Путину убивать больше украинцев". В Белом доме прокомментировали визит Шойгу в КНДР

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Встреча Шойгу с Ким Чен Ыном и другие мероприятия визита показывают, как пагубно Москва влияет на сохранение международного мира, заявили в Госдепе
Встреча Шойгу с Ким Чен Ыном и другие мероприятия визита показывают, как пагубно Москва влияет на сохранение международного мира, заявили в Госдепе
Фото: ЕРА

В Белом доме считают, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поехал в Северную Корею в связи с нехваткой оружия у Кремля для продолжения агрессии в Украине. Об этом 27 июля пишет Тhe Hill.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин продолжает искать поддержки в других странах.

"Путин знает, что у него есть проблемы с закупками для обороны, с запасами, что его вооруженные силы находятся в отстающих, и он пытается это исправить. Никто, никто не должен помогать Путину убивать больше украинцев. Но тот факт, что он обращается к Северной Корее или может обратиться к ней, это то, что не стало бы сюрпризом ни для кого", – сказал Кирби.

Заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Вашингтон "невероятно обеспокоен" связями между Москвой и Пхеньяном, сообщило Reuters. Так он прокомментировал пребывание главы минобороны РФ в КНДР,  где Шойгу с председателем КНДР Ким Чен Ыном посетил выставку "современных вооружений". 

Поддержка РФ незаконных военных программ в Северной Корее, а также блокирование санкций Совета Безопасности ООН, участие в мероприятиях в Пхеньяне – все это лишь подчеркивает, насколько "пагубно Москва стала влиять на сохранение международного мира и безопасности", сказал Пател.

Шойгу приехал в КНДР 26 июля. В ходе выступления на приеме в министерстве обороны КНДР он назвал армию Северной Кореи "сильнейшей в мире".

Агентство Reuters обратило внимание на фотографии визита Ким Чен Ына и его гостей на выставку, опубликованные государственными СМИ КНДР. На них можно увидеть северокорейские баллистические ракеты, запрещенные резолюцией Совбеза ООН, которую в числе прочих одобрила и Россия, отмечает агентство. На фотографиях также заметили новые северокорейские беспилотники. Внешне дроны напоминают американские RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, пишет РБК

Контекст:

КНДР – одна из стран, которая оказывает России военную помощь в войне против Украины. 

В январе 2023 года США обнародовали доказательства того, что Северная Корея поставляет оружие РФ. КНДР это отрицает и обвиняет США в "распространении слухов". 

В марте Кирби заявил, что Россия хочет закупить боеприпасы у КНДР в обмен на продовольствие.

В том же месяце США объявили о введении санкций против гражданина Словакии Ашота Мкртычева, который координировал поставки оружия и сопутствующей техники в Россию из Северной Кореи. По данным американской стороны, он взаимодействовал с официальными лицами КНДР, чтобы получить более 20 видов оружия и боеприпасов для РФ в обмен на коммерческий самолет, сырье, а также другую продукцию для Пхеньяна.

Теги: оружие, Северная Корея, Госдепартамент США, Сергей Шойгу, Белый дом, война России против Украины, минобороны РФ, Джон Кирби, Ведант Пател
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