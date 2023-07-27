Ким Чен Ын показал Шойгу запрещенные баллистические ракеты

На выставке лидер Северной Кореи и российский министр осмотрели "современные вооружения". Ким Чен Ын рассказал Шойгу о вооружениях и боевой технике, которые разрабатываются по плану развития обороны КНДР.

Шойгу в ходе выступления на приеме в министерстве обороны КНДР назвал армию Северной Кореи "сильнейшей в мире", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Агентство Reuters обратило внимание на фотографии визита Ким Чен Ына и его гостей на выставку, опубликованные государственными СМИ КНДР. На них запечатлены северокорейские баллистические ракеты, запрещенные резолюцией Совбеза ООН, которую в числе прочих одобрила Россия, отмечает агентство.

На фотографиях также заметили новые северокорейские беспилотники. Внешне дроны напоминают американские RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, пишет РБК.

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что попытки России вступить в отношения с Северной Кореей связаны с тем, что Кремль изо всех сил старается закупить оружие, отмечает Reuters.

Визит Шойгу был первым визитом министра обороны России в Северную Корею после распада Советского Союза в 1991 году.