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Ким Чен Ын показал Шойгу запрещенные баллистические ракеты

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Шойгу и Ким Чен Ын посетили выставку вооружений
Шойгу и Ким Чен Ын посетили выставку вооружений
Фото: EPA

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу вместе с председателем КНДР Ким Чен Ыном посетил выставку вооружений в Пхеньяне. Об этом 27 июля сообщила северокорейская радиостанция "Голос Кореи".

На выставке лидер Северной Кореи и российский министр осмотрели "современные вооружения". Ким Чен Ын рассказал Шойгу о вооружениях и боевой технике, которые разрабатываются по плану развития обороны КНДР.

Шойгу в ходе выступления на приеме в министерстве обороны КНДР назвал армию Северной Кореи "сильнейшей в мире", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Агентство Reuters обратило внимание на фотографии визита Ким Чен Ына и его гостей на выставку, опубликованные государственными СМИ КНДР. На них запечатлены северокорейские баллистические ракеты, запрещенные резолюцией Совбеза ООН, которую в числе прочих одобрила Россия, отмечает агентство.

На фотографиях также заметили новые северокорейские беспилотники. Внешне дроны напоминают американские RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, пишет РБК.

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что попытки России вступить в отношения с Северной Кореей связаны с тем, что Кремль изо всех сил старается закупить оружие, отмечает Reuters.

Визит Шойгу был первым визитом министра обороны России в Северную Корею после распада Советского Союза в 1991 году.

Контекст:

КНДР – одна из стран, которая оказывает России военную помощь в войне против Украины. 

В январе 2023 года США обнародовали доказательства того, что Северная Корея поставляет оружие РФ. КНДР это отрицает и обвиняет США в "распространении слухов". 

В марте координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия хочет закупить боеприпасы у КНДР в обмен на продовольствие.

В том же месяце США объявили о введении санкций против гражданина Словакии Ашота Мкртычева, который координировал поставки оружия и сопутствующей техники в Россию из Северной Кореи. По данным американской стороны, он взаимодействовал с официальными лицами КНДР, чтобы получить более 20 видов оружия и боеприпасов для РФ в обмен на коммерческий самолет, сырье, а также другую продукцию для Пхеньяна.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, КНДР, Ким Чен Ын, Северная Корея, Сергей Шойгу, беспилотники, ракеты
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