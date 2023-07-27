Ким Чен Ын показал Шойгу запрещенные баллистические ракеты

На выставке лидер Северной Кореи и российский министр осмотрели "современные вооружения". Ким Чен Ын рассказал Шойгу о вооружениях и боевой технике, которые разрабатываются по плану развития обороны КНДР.
Шойгу в ходе выступления на приеме в министерстве обороны КНДР назвал армию Северной Кореи "сильнейшей в мире", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Агентство Reuters обратило внимание на фотографии визита Ким Чен Ына и его гостей на выставку, опубликованные государственными СМИ КНДР. На них запечатлены северокорейские баллистические ракеты, запрещенные резолюцией Совбеза ООН, которую в числе прочих одобрила Россия, отмечает агентство.
На фотографиях также заметили новые северокорейские беспилотники. Внешне дроны напоминают американские RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, пишет РБК.
Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что попытки России вступить в отношения с Северной Кореей связаны с тем, что Кремль изо всех сил старается закупить оружие, отмечает Reuters.
Визит Шойгу был первым визитом министра обороны России в Северную Корею после распада Советского Союза в 1991 году.
КНДР – одна из стран, которая оказывает России военную помощь в войне против Украины.
В январе 2023 года США обнародовали доказательства того, что Северная Корея поставляет оружие РФ. КНДР это отрицает и обвиняет США в "распространении слухов".
В марте координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия хочет закупить боеприпасы у КНДР в обмен на продовольствие.
В том же месяце США объявили о введении санкций против гражданина Словакии Ашота Мкртычева, который координировал поставки оружия и сопутствующей техники в Россию из Северной Кореи. По данным американской стороны, он взаимодействовал с официальными лицами КНДР, чтобы получить более 20 видов оружия и боеприпасов для РФ в обмен на коммерческий самолет, сырье, а также другую продукцию для Пхеньяна.