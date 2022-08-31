Нового премьера Британии впервые назначат не в Букингемском дворце или Виндзорском замке

По словам представителя Букингемского дворца, королева Елизавета II примет во вторник, 6 сентября, действующего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона впервые в истории в Балморале, а не в Лондоне или Виндзоре.

Он добавил, что после этой встречи состоится аудиенция с новым лидером Консервативной партии, который будет утвержден премьер-министром страны.

The Independent подчеркивает, что с осени прошлого года королева сталкивалась с эпизодическими проблемами с передвижением, и теперь регулярно пользуется тростью. В этом году она также была вынуждена сократить продолжительность нескольких официальных мероприятий.

До этого по традиции королева Елизавета II проводила аудиенции с британскими премьерами в Букингемском дворце.