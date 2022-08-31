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Нового премьера Британии впервые назначат не в Букингемском дворце или Виндзорском замке

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Королева Елизавета II примет будущего премьер-министра Великобритании в Балморале
Королева Елизавета II примет будущего премьер-министра Великобритании в Балморале
Фото: depositphotos.com

Королева Великобритании Елизавета II примет нового премьер-министра страны в своей резиденции Балморал (Шотландия) вместо Букингемского дворца в Лондоне или Виндзорского замка. Об этом сообщает The Independent.

По словам представителя Букингемского дворца, королева Елизавета II примет во вторник, 6 сентября, действующего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона впервые в истории в Балморале, а не в Лондоне или Виндзоре.

Он добавил, что после этой встречи состоится аудиенция с новым лидером Консервативной партии, который будет утвержден премьер-министром страны.

The Independent подчеркивает, что с осени прошлого года королева сталкивалась с эпизодическими проблемами с передвижением, и теперь регулярно пользуется тростью. В этом году она также была вынуждена сократить продолжительность нескольких официальных мероприятий.

До этого по традиции королева Елизавета II проводила аудиенции с британскими премьерами в Букингемском дворце.

Контекст:

7 июля на фоне череды скандалов Джонсон объявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Также он оставил должность главы Консервативной партии.

20 июля Джонсон в последний раз выступал в Палате общин как глава правительства, и посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".

24 июля в СМИ появилась информация о том, что Джонсон планирует вернуться на должность премьер-министра Великобритании.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала Sky News, на выборах нового лидера Консервативной партии, который автоматически займет пост премьер-министра Великобритании, 66% избирателей готовы отдать свои голоса за министра иностранных дел Лиз Трасс. За ближайшего конкурента Трасс – 34-летнего экс-министра финансов Риши Сунака – готовы проголосовать 34% британских тори.

Победитель выборов нового лидера консерваторов должен быть объявлен в начале сентября.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Великобритания, королева Елизавета II, Борис Джонсон
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