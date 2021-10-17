"Очень сложно говорить с Зеленским". В Кремле заявили об отсутствии перспектив для встречи президентов РФ и Украины

По словам спикера Кремля, участники конфликта на Донбассе описаны в Минском комплексе мер.

"Очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, называет Россию упорно участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так", – сказал Песков. – Как здесь можно общаться? Путину очень сложно общаться".

Пресс-секретарь российского президента добавил, что "особых перспектив" для разговора Путина и Зеленского "из-за действий украинских властей" не просматривается.

"Именно они проводят законопроект о переходном периоде, который будет означать выход Киева из Минских соглашений", – отметил Песков.

Говоря о перспективах проведения саммита в нормандском формате, Песков подчеркнул, что, "чтобы собираться главам государств, все-таки нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент".