"Опора" назвала две возможные даты второго тура местных выборов в Украине

В большинстве регионов Украины пройдет второй тур местных выборов. По украинскому законодательству его могут провести через три недели после объявления результатов первого тура, пояснила глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

Второй тур местных выборов в Украине может пройти 15-го или 22 ноября, все будет зависеть от скорости подсчета голосов после первого тура. Об этом сообщила на брифинге в "Укринформе" 26 октября глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"В большинстве городов повторное голосование состоится. Законодательство определяет, что результаты устанавливаются не позднее, чем на 12-й день после дня голосования, а повторное голосование организуется в течение трех недель", – пояснила она.

Точная дата проведения второго тура местных выборов в Украине неизвестна, добавила Айвазовская.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Явка на местные выборы составила 36,88%. Наблюдатели "Опоры" следили за голосованием. По их информации, выборы были конкурентными и в целом соответствовали законодательству.

Национальная полиция Украины сообщила об открытии 159 уголовных производств по фактам нарушений на местных выборах. По состоянию на 10.00 26 октября в органы полиции поступило 5006 заявлений о нарушении избирательного процесса.

"ГОРДОН" продолжает следить за развитием событий после голосования на выборах в режиме онлайн.