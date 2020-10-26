"Опора" назвала две возможные даты второго тура местных выборов в Украине

Второй тур местных выборов в Украине может пройти 15-го или 22 ноября, все будет зависеть от скорости подсчета голосов после первого тура. Об этом сообщила на брифинге в "Укринформе" 26 октября глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.
"В большинстве городов повторное голосование состоится. Законодательство определяет, что результаты устанавливаются не позднее, чем на 12-й день после дня голосования, а повторное голосование организуется в течение трех недель", – пояснила она.
Точная дата проведения второго тура местных выборов в Украине неизвестна, добавила Айвазовская.
25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
Явка на местные выборы составила 36,88%. Наблюдатели "Опоры" следили за голосованием. По их информации, выборы были конкурентными и в целом соответствовали законодательству.
Национальная полиция Украины сообщила об открытии 159 уголовных производств по фактам нарушений на местных выборах. По состоянию на 10.00 26 октября в органы полиции поступило 5006 заявлений о нарушении избирательного процесса.
"ГОРДОН" продолжает следить за развитием событий после голосования на выборах в режиме онлайн.