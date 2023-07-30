Осечкин: Путин панически боится насилия. На допросе он будет плакать и реветь

"Путин вместе с окружением панически боится ареста, конфискации всего, что они создавали для последующих поколений, ответственности, замкнутого пространства. Путин сильно боится насилия. Панически боится. Даже с людьми он за 20 метров. В целом, если взять всю верхушку в России... [Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений] Пригожин приезжал в расположение ЧВК "Вагнер", с ними снимал ролики, но служба безопасности ЧВК "Вагнер" всех бойцов разоружала и проверяла, чтобы не было патронов в патроннике ни у кого, чтобы, не дай бог, кто-то ему не разрядил в голову", – сказал он.
Осечкин ответил на вопрос, что будет, если Путин попадет на допрос к опытным дознавателям.
"Он не расколется. Он будет плакать и реветь. Нужно понимать, они хитрые, умные. Помимо прокуроров, ФСБшников, у них есть еще очень крутые адвокаты. Эти так называемые "адвокаты дьявола". Они себя окружили достаточно серьезной командой адвокатов, которые им заранее выстраивают дорожную карту, чтобы они за это не сели. Они поменяли весь Уголовный кодекс таким образом, чтобы невозможно было Путина и его ближайшее окружение ни за что привлечь. Все, что они похитили в нулевые, когда пришли к власти, – они потом сократили сроки давности, либерализировали Уголовный кодекс. Не потому, что они думали об инвестиционном климате, а чтобы спустя 10 лет было невозможно организовывать уголовное преследование за хищение заводов, фабрик, скважин. Те же репрессивные законы – на них его подписи нет. Там стоит штамп: "Москва, Кремль" – печать, такая-то дата. Когда ему будут показывать на допросе в Киеве или в Гааге, он скажет: "Покажите мне хотя бы одну бумагу, где бы я дал приказ генералу [Валерию] Герасимову либо главарю ЧВК "Вагнер" Пригожину кого-то убивать, расстреливать. Я это не подписывал. Я впервые вижу этот документ", – сказал он.
Осечкин: Человек, который имел отношение к кормежке Путина, рассказал, что Пригожин лично особое блюдо ему готовил – что-то с человеческими мозгами. Это связано с какими-то ритуалами. Читайте полную версию интервью
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
Некоторые эксперты, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.
Ряд аналитиков высказывает предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.
Российский политолог Станислав Белковский заявил, что, по данным из разных источников, война в Украине вызывает панику у части элиты. "Им хотелось бы выскочить и соскочить. Но выскочить и соскочить уже невозможно", – сказал он.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".