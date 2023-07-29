Шустер: Путин войдет в историю дураком, идиотом

Шустер: Путину, судя по всему, не так долго и осталось Фото: Ростислав Гордон / gordonua.com

"Честно признаюсь, я о Путине вообще не думаю. Я просто понимаю, что это человек на сегодня... Любой хаос, любая проблема, любой конфликт – вот все, что сегодня происходит плохое, ему предоставляет удовольствие. И это ему на пользу. О нем говорить не о чем. Никаких решений он не принимает, ни за чем по-настоящему не следит. Где там ходят его двойники, я уже не пойму. Уже обсуждается будущее этих двойников, что будет после Путина. Ему не так долго, судя по всему, и осталось. Персонаж такой, знаете... Он войдет в историю дураком, идиотом. Реально", – сказал Шустер.

Бацман напомнила, что Путин в 2022 году получил звание "лузер года".

"Мы потратили 23 года жизни, наблюдая за персонажем, который... Даже не было никакого смысла вообще в его сторону смотреть. Он на каждом шагу врет. Ни одному слову нельзя верить, ни одному. Каждое слово – вранье", – подчеркнул Шустер.

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