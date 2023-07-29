Шустер: Путин войдет в историю дураком, идиотом

"Честно признаюсь, я о Путине вообще не думаю. Я просто понимаю, что это человек на сегодня... Любой хаос, любая проблема, любой конфликт – вот все, что сегодня происходит плохое, ему предоставляет удовольствие. И это ему на пользу. О нем говорить не о чем. Никаких решений он не принимает, ни за чем по-настоящему не следит. Где там ходят его двойники, я уже не пойму. Уже обсуждается будущее этих двойников, что будет после Путина. Ему не так долго, судя по всему, и осталось. Персонаж такой, знаете... Он войдет в историю дураком, идиотом. Реально", – сказал Шустер.
Бацман напомнила, что Путин в 2022 году получил звание "лузер года".
"Мы потратили 23 года жизни, наблюдая за персонажем, который... Даже не было никакого смысла вообще в его сторону смотреть. Он на каждом шагу врет. Ни одному слову нельзя верить, ни одному. Каждое слово – вранье", – подчеркнул Шустер.
Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны.
Ряд аналитиков высказывает предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.
Российский политолог Станислав Белковский заявил, что, по данным из разных источников, война в Украине вызывает панику у части элиты. "Им хотелось бы выскочить и соскочить. Но выскочить и соскочить уже невозможно", – сказал он.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".