Освобожденные в Грузии украинские моряки отплыли в Одессу – Саакашвили

"Сегодня украинские моряки, которые были освобождены благодаря принципиальности президента Зеленского, отплыли на своей лодке обратно в Одессу. Восемь месяцев они томились в грузинской тюрьме, будучи захваченными, в нарушение международного и грузинского законодательства, местными пиратами, которые почему-то решили, что на этой лодке нахожусь я, и очень долго меня искали", – написал он.

Украинско-грузинский политик утверждает, что на волю украинцы были отпущены после ультиматума Зеленского.

"Сейчас главное, чтобы им возместили ущерб. Надеюсь, Европейский суд по правам человека так и сделает, чтобы впредь больше никто не пытался разговаривать с Украиной на языке пиратства и шантажа", – заявил Саакашвили.