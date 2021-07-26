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Освобожденные в Грузии украинские моряки отплыли в Одессу – Саакашвили

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Украинские моряки были задержаны осенью 2020 года
Украинские моряки были задержаны осенью 2020 года
Скриншот: მთავარი არხი Mtavari Arkhi / Facebook

Украинские моряки Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, которых перед визитом президента Украины Владимира Зеленского отпустили из тюрьмы власти Грузии, отплыли в Одессу. Об этом 25 июля в Facebook проинформировал экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили.

"Сегодня украинские моряки, которые были освобождены благодаря принципиальности президента Зеленского, отплыли на своей лодке обратно в Одессу. Восемь месяцев они томились в грузинской тюрьме, будучи захваченными, в нарушение международного и грузинского законодательства, местными пиратами, которые почему-то решили, что на этой лодке нахожусь я, и очень долго меня искали", – написал он.

Украинско-грузинский политик утверждает, что на волю украинцы были отпущены после ультиматума Зеленского.

"Сейчас главное, чтобы им возместили ущерб. Надеюсь, Европейский суд по правам человека так и сделает, чтобы впредь больше никто не пытался разговаривать с Украиной на языке пиратства и шантажа", – заявил Саакашвили.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/358486732313597

Контекст:

Украинских моряков задержали грузинские пограничники в ноябре 2020 года, писала "Думская". Яхтсмены утверждают, что двигались в сторону Турции и не планировали заходить в порты Грузии.

На яхте Insieme находились три человека: капитан Хомич, опытный яхтсмен, нанятый по контракту, Дьяченко и владелец яхты, гражданин Грузии Михаил Батурин. Он был сотрудником государственной службы охраны во времена президентства Саакашвили. Из-за этого жена Хомича Валерия связывала задержание и арест яхтсменов "с политической обстановкой в Грузии".

Представитель МИД Украины в феврале 2021 года вручал ноту временному поверенному в делах Грузии в Украине из-за задержания украинцев, призывал обеспечить объективное расследование этого происшествия и освободить украинских граждан.

14 июля Батумский городской суд приговорил Хомича и Дьяченко к четырем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы.

19 июля Саакашвили объявил о помиловании моряков в день визита Зеленского в Грузию.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, арест, граница, приговор, Владимир Зеленский, украинцы, президент, моряки, визит
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