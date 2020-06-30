Палестина заявила о готовности возобновить мирные переговоры с Израилем – СМИ

В письме, которое было отправлено из официальной Рамаллы квартету по ближневосточному урегулированию, говорится о готовности палестинской администрации к незначительным территориальным уступкам Израилю. Палестинцы готовы возобновить прямые двусторонние переговоры с того места, где они остановились в 2014 году, сообщило AFP.

Палестина назвала условия, при которых не будет вести переговоры Фото: ЕРА

Палестинцы готовы возобновить давно зашедшие в тупик мирные переговоры с Израилем и согласиться на "незначительные" территориальные уступки в соответствии со встречным предложением к плану, предложенному США. Об этом 29 июня написали израильские и французские СМИ со ссылкой на AFP.

По данным агентства, в письме, которое было отправлено Рамаллой квартету по ближневосточному урегулированию (туда входят представители Европейского союза, ООН, России и США) говорится о готовности палестинской администрации к уступкам, однако отправной точкой для переговоров должны стать границы 1967 года. Об этом пишет Le Figaro.

Палестинцы готовы возобновить прямые двусторонние переговоры с того места, где они остановились в 2014 году, говорится в тексте письма.

Там отмечается, что никто другой так как палестинцы не заинтересован в достижении мирного соглашения, и никто другой как палестинцы не может потерять столько, сколько палестинцы в отсутствие мира.

В Рамалле заявили о готовности разместить в регионе международные силы в качестве гаранта соблюдения условий мирного договора сторонами.

Там подчеркнули, что итогом переговоров должно стать создание независимого Палестинского государства, имеющего ограниченное количество оружия и сильную национальную полицию для поддержания правопорядка.

The Times of Israel напоминает, что израильское коалиционное правительство установило 1 июля как дату, с которой оно могло бы в одностороннем порядке аннексировать участки Западного берега реки Иордан (это предусматривает план президента США Дональда Трампа). Власти Палестины заявили, что их предложение будет аннулировано, если Израиль продолжит аннексию "любой части палестинской территории".

Издание отмечает, что на Западном берегу Иордана и в поселениях, которые международное сообщество считает аннексированными, проживает около 450 тыс. израильтян и около 2,8 млн палестинцев.

Трамп представил план ближневосточного урегулирования 28 января. Предложенное соглашение он назвал "сделкой века". План Трампа, кроме прочего, предусматривает создание палестинского государства и инвестиции на сумму более $50 млрд. Иерусалим должен остаться "неделимой столицей" Израиля, в то время как столицей государства Палестина будет Аль-Кудс, в состав которого войдут восточные районы Иерусалима, сказано в документе. Трамп также опубликовал карту возможного расположения двух государств.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план Трампа. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что говорит тысячи "нет" этой инициативе. Он назвал сделку "заговором" и "пощечиной века". По его словам, Иерусалим не продается, а Палестина "не преклонит колени". В итоге Аббас заявил о разрыве отношений с Израилем и США.

Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей неделимой столицей. Международное сообщество этого не признает и настаивает на том, что статус города должен быть определен в ходе палестино-израильских мирных переговоров. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.

Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная администрация базируется в городе Рамалле.

Аббас в 2014 году предлагал сделать Иерусалим общей столицей двух государств. 6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город, после чего отношения между США и Палестинской администрацией были практически разорваны.

17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании Кнессета объявил о намерении аннексировать Западный берег реки Иордан.