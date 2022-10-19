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Парламент Финляндии поддержал инициативу о строительстве забора на границе с Россией

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Санна Марин собрала совещание по вопросу строительства забора на границе с РФ
Санна Марин собрала совещание по вопросу строительства забора на границе с РФ
Фото: EPA

Премьер-министр Финляндии Санна Марин получила полномочия от парламентских партий на строительство забора на границе страны с Россией. Об этом сообщило издание Yle 18 октября.

Парламентские партии поддержали строительство забора на восточной границе. Такое решение было принято на совещании, созванном премьер-министром. Правительство хотело на встрече убедиться, что строительство дорогого забора имеет широкую политическую поддержку. Особенно торопят с обустройством ограждения оппозиционные партии.

Сначала пограничный забор будет установлен возле самых загруженных пограничных пунктов в Юго-Восточной Финляндии. Позже забор, возможно, будет построен и у северных пограничных станций.

По оценкам, строительство забора займет несколько лет и обойдется в сотни миллионов евро. Он охватит около 10–20% восточной границы. Пограничная служба готова быстро запустить пилотный проект ограждения. Он может быть завершен к следующему лету. Забор, который охватит всю границу, может быть построен за три-четыре года.

По словам пограничников, ограждение особенно необходимо для контроля крупномасштабной и нелегальной иммиграции.

Контекст:

23 сентября правительство Финляндии приняло решение об ограничении въезда в страну россиян и выдачи им шенгенских виз.

С 30 сентября Финляндия решила ограничить пассажирское движение для туристов из России. Ограничения коснулись как въезжающих в страну российских туристов, так и тех, кто едет в другие государства через Финляндию.

В правительстве решение обосновали тем, что туристы из РФ угрожают международным отношениям Финляндии. На оценку также повлияли псевдореферендумы на временно оккупированных РФ территориях Украины и повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море.

Теги: Россия, граница, Финляндия, строительство, Санна Марин, границы
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