Парламент Финляндии поддержал инициативу о строительстве забора на границе с Россией

Санна Марин собрала совещание по вопросу строительства забора на границе с РФ Фото: EPA

Парламентские партии поддержали строительство забора на восточной границе. Такое решение было принято на совещании, созванном премьер-министром. Правительство хотело на встрече убедиться, что строительство дорогого забора имеет широкую политическую поддержку. Особенно торопят с обустройством ограждения оппозиционные партии.

Сначала пограничный забор будет установлен возле самых загруженных пограничных пунктов в Юго-Восточной Финляндии. Позже забор, возможно, будет построен и у северных пограничных станций.

По оценкам, строительство забора займет несколько лет и обойдется в сотни миллионов евро. Он охватит около 10–20% восточной границы. Пограничная служба готова быстро запустить пилотный проект ограждения. Он может быть завершен к следующему лету. Забор, который охватит всю границу, может быть построен за три-четыре года.

По словам пограничников, ограждение особенно необходимо для контроля крупномасштабной и нелегальной иммиграции.