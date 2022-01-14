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Переболевший COVID-19 мужчина пожаловался, что его член стал короче на 4 см

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Согласно исследованию, на эректильную дисфункцию после перенесенного COVID-19 жалуются 15% мужчин
Согласно исследованию, на эректильную дисфункцию после перенесенного COVID-19 жалуются 15% мужчин
Фото: depositphotos.com

В США мужчина после перенесенного COVID-19 пожаловался медикам на проблемы с эрекцией и укорачивание полового органа на 4 см. Об этом 12 января сообщает The Sun.

30-летний американец утверждает, что перенес заболевание в тяжелой форме летом 2021 года, а после выздоровления столкнулся с проблемами с эрекцией, также у него на 4 см уменьшился половой член.

"Мой пенис уменьшился. До того, как я заболел, он был больше среднего, не огромным, но определенно больше, чем обычный. Очевидно, это связано с повреждением сосудов, и мои врачи, похоже, считают, что это навсегда. Это не должно иметь особого значения, но это сильно повлияло на мою уверенность в своих силах в постели", – рассказал американец.

Уролог объяснил, что к уменьшению члена могла привести эректильная дисфункция, во время которой ткани пениса могли зарубцеваться. Также, по данным специалистов, вирус может проникать в кровеносные сосуды полового члена, вызывая их повреждение.

Отмечается, что университетский колледж Лондона провел исследование продолжительных симптомов коронавирусной инфекции, выявив у пациентов из 56 стран 203 различных симптома. Согласно выводам, опубликованным в журнале Lancet’s EClinicalMedicine, на эректильную дисфункцию после перенесенного COVID-19 жалуются 15% мужчин, а уменьшение яичек или члена произошло у 5% переболевших пациентов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.

Во Всемирной организиции здравоохранения прогнозируют, что в течение 6–8 недель более половины европейцев будет инфицировано штаммом коронавируса "Омикрон". 

Теги: США, мужчины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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