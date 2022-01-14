Переболевший COVID-19 мужчина пожаловался, что его член стал короче на 4 см

30-летний американец утверждает, что перенес заболевание в тяжелой форме летом 2021 года, а после выздоровления столкнулся с проблемами с эрекцией, также у него на 4 см уменьшился половой член.
"Мой пенис уменьшился. До того, как я заболел, он был больше среднего, не огромным, но определенно больше, чем обычный. Очевидно, это связано с повреждением сосудов, и мои врачи, похоже, считают, что это навсегда. Это не должно иметь особого значения, но это сильно повлияло на мою уверенность в своих силах в постели", – рассказал американец.
Уролог объяснил, что к уменьшению члена могла привести эректильная дисфункция, во время которой ткани пениса могли зарубцеваться. Также, по данным специалистов, вирус может проникать в кровеносные сосуды полового члена, вызывая их повреждение.
Отмечается, что университетский колледж Лондона провел исследование продолжительных симптомов коронавирусной инфекции, выявив у пациентов из 56 стран 203 различных симптома. Согласно выводам, опубликованным в журнале Lancet’s EClinicalMedicine, на эректильную дисфункцию после перенесенного COVID-19 жалуются 15% мужчин, а уменьшение яичек или члена произошло у 5% переболевших пациентов.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.
Во Всемирной организиции здравоохранения прогнозируют, что в течение 6–8 недель более половины европейцев будет инфицировано штаммом коронавируса "Омикрон".