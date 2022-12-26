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Петрулевич о Меркель: Вы можете поверить, что становится человек в ГДР секретарем комсомольской организации без разрешения Штази?

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Меркель в молодости работала на министерство государственной безопасности ГДР, уверен Петрулевич
Меркель в молодости работала на министерство государственной безопасности ГДР, уверен Петрулевич
Фото: EPA

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель во времена Германской Демократической Республики работала на Штази – об этом заявил экс-глава управления СБУ в Донецкой и Луганской областях генерал-майор Александр Петрулевич в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его мнению, Меркель ждала, что ей предложат какую-либо должность в наблюдательном совете какой-нибудь российской компании за то, что она позволила поставки российского газа через газопровод "Северный поток" и строительство "Северного потока – 2".

"И она уже все: ждала, как комсомолка. Ну комсомольская молодость не проходит зря. Правильно? В ГДР. А тем более стать секретарем комсомольской организации без Штази (министерство государственной безопасности ГДР. – "ГОРДОН")... Вы можете поверить, что становится человек в ГДР секретарем комсомольской организации без разрешения Штази?" – сказал он.

Петрулевич высказал уверенность, что в те времена все, кто занимал какие-либо значимые должности, особенно партийные, работали на Штази.

"Ну о чем вы говорите? Я думаю так. Поэтому все это было понятно", – заявил он.

Петрулевич: Путину докладывают, что вся братва побежала на Запад договариваться: "Какие условия? Дайте нам возможность сохранить все наше честно награбленное и как-то жить". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге (на тот момент – ФРГ). Когда она была ребенком, ее родители переехали в Темплин (на тот момент – ГДР).

ГДР существовала с 1949-го по 1990-й год. Меркель в 80-е годы являлась членом районного комитета коммунистической молодежной организации "Союз свободной немецкой молодежи" и секретарем по агитации и пропаганде.

В 2000 году Меркель возглавила партию "Христианско-демократический союз" (ушла с должности в 2018 году), канцлером Германии была с 2005-го по 2021 год. После 15 лет на посту она отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборах. 

26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг. 26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились. Новым канцлером стал Олаф Шольц.

О том, что Меркель наверняка работала на Штази, ранее заявлял в интервью Дмитрию Гордону российский писатель Михаил Веллер.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Германия, Ангела Меркель, Александр Петрулевич, ГДР
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