Петрулевич о Меркель: Вы можете поверить, что становится человек в ГДР секретарем комсомольской организации без разрешения Штази?

По его мнению, Меркель ждала, что ей предложат какую-либо должность в наблюдательном совете какой-нибудь российской компании за то, что она позволила поставки российского газа через газопровод "Северный поток" и строительство "Северного потока – 2".

"И она уже все: ждала, как комсомолка. Ну комсомольская молодость не проходит зря. Правильно? В ГДР. А тем более стать секретарем комсомольской организации без Штази (министерство государственной безопасности ГДР. – "ГОРДОН")... Вы можете поверить, что становится человек в ГДР секретарем комсомольской организации без разрешения Штази?" – сказал он.

Петрулевич высказал уверенность, что в те времена все, кто занимал какие-либо значимые должности, особенно партийные, работали на Штази.

"Ну о чем вы говорите? Я думаю так. Поэтому все это было понятно", – заявил он.

Петрулевич: Путину докладывают, что вся братва побежала на Запад договариваться: "Какие условия? Дайте нам возможность сохранить все наше честно награбленное и как-то жить". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube