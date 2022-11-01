Письмо с угрозами самолету Ryanair было отправлено уже после того, как Минск сообщил о нем пилотам – ICAO

"Высшие должностные лица Беларуси организовали преднамеренное принуждение к посадке рейса 4978 авиакомпании Ryanair под ложным предлогом угрозы взрыва", – говорится в сообщении.
Результаты расследования озвучил Совбезу ООН президент совета ICAO Сальваторе Сьяккитано.
Выяснилось, в частности, что пилоты самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, после входа в воздушное пространство Беларуси "были проинформированы диспетчером Минского зонального центра управления о том, что заложенная на борту самолета бомба взорвется над Вильнюсом", но этот центр "не предпринял никаких попыток" выполнить просьбу пилотов "связаться со своим оперативным центром для согласования решения".
"По данным властей Беларуси, первое электронное "письмо от террористов" с угрозой взрыва было получено в 9.25 по местному времени, второе – в 9.56. При этом информация, полученная от поставщика услуг электронной почты, показывает, что в аэропорт Минска было отправлено лишь одно электронное письмо с угрозами, и это произошло в 9.56, то есть через 26 минут после того, как диспетчер передал пилотам информацию о бомбе", – объяснили в ICAO.
На основании полученных данных Сьяккитано сделал вывод, что "действия властей Беларуси равнозначны использованию гражданской авиации в целях, которые несовместимы с целями Чикагской конвенции" (конвенция, которая установила основные принципы работы международной авиации).
23 мая 2021 года экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании совершил самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. В аэропорту Минска провели проверку, взрывных устройств не нашли. Следком Беларуси сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с ложным минированием.
Во время повторного контроля пассажиров задержали одного из основателей Telegram-канала NЕХТА Протасевича. Кроме Протасевича, в Вильнюс не вернулась его девушка София Сапега, и по данным СМИ, еще четыре человека.
Telegram-канал "Пул Первого", который информирует о деятельности считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, сообщил, что по поручению Лукашенко в небо подняли истребитель и он будет сопровождать пассажирский самолет "до границы с Литвой". "Разворачивать и принимать" борт, который уже был возле границы, дал команду Лукашенко якобы по просьбе экипажа, уточняет "Пул Первого".
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис писал в Twitter, что всего на борту находился 171 пассажир из 18 стран.
Объяснить посадку рейса в Минске, выпустить всех пассажиров или провести расследование инцидента требовали в ряде стран, в частности в Литве, Польше, Австрии и Германии.
Самолет стоял в аэропорту Минска более шести часов.
Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявлял, что вынужденная посадка в Минске – это "захват и пиратство, спонсируемые государством".
В связи с инцидентом ряд стран ввели санкции против Беларуси, а также ограничения на авиасообщение с ней. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.