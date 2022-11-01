Письмо с угрозами самолету Ryanair было отправлено уже после того, как Минск сообщил о нем пилотам – ICAO

"Высшие должностные лица Беларуси организовали преднамеренное принуждение к посадке рейса 4978 авиакомпании Ryanair под ложным предлогом угрозы взрыва", – говорится в сообщении.

Результаты расследования озвучил Совбезу ООН президент совета ICAO Сальваторе Сьяккитано.

Выяснилось, в частности, что пилоты самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, после входа в воздушное пространство Беларуси "были проинформированы диспетчером Минского зонального центра управления о том, что заложенная на борту самолета бомба взорвется над Вильнюсом", но этот центр "не предпринял никаких попыток" выполнить просьбу пилотов "связаться со своим оперативным центром для согласования решения".

"По данным властей Беларуси, первое электронное "письмо от террористов" с угрозой взрыва было получено в 9.25 по местному времени, второе – в 9.56. При этом информация, полученная от поставщика услуг электронной почты, показывает, что в аэропорт Минска было отправлено лишь одно электронное письмо с угрозами, и это произошло в 9.56, то есть через 26 минут после того, как диспетчер передал пилотам информацию о бомбе", – объяснили в ICAO.

На основании полученных данных Сьяккитано сделал вывод, что "действия властей Беларуси равнозначны использованию гражданской авиации в целях, которые несовместимы с целями Чикагской конвенции" (конвенция, которая установила основные принципы работы международной авиации).