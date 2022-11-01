ГОРДОН
 
 
МИР

Письмо с угрозами самолету Ryanair было отправлено уже после того, как Минск сообщил о нем пилотам – ICAO

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Самолет стоял в аэропорту Минска более шести часов
Самолет стоял в аэропорту Минска более шести часов
Фото: EPA (архив)

Посаженный в Минске в 2021 году самолет компании Ryanair, на котором находился журналист Роман Протасевич, вынужден был пойти на посадку под ложным предлогом. Такие результаты расследования представила в Совбезе ООН 31 октября Международная организация гражданской авиации (ICAO), информирует сайт ООН.

"Высшие должностные лица Беларуси организовали преднамеренное принуждение к посадке рейса 4978 авиакомпании Ryanair под ложным предлогом угрозы взрыва", – говорится в сообщении.

Результаты расследования озвучил Совбезу ООН президент совета ICAO Сальваторе Сьяккитано.

Выяснилось, в частности, что пилоты самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, после входа в воздушное пространство Беларуси "были проинформированы диспетчером Минского зонального центра управления о том, что заложенная на борту самолета бомба взорвется над Вильнюсом", но этот центр "не предпринял никаких попыток" выполнить просьбу пилотов "связаться со своим оперативным центром для согласования решения".

"По данным властей Беларуси, первое электронное "письмо от террористов" с угрозой взрыва было получено в 9.25 по местному времени, второе – в 9.56. При этом информация, полученная от поставщика услуг электронной почты, показывает, что в аэропорт Минска было отправлено лишь одно электронное письмо с угрозами, и это произошло в 9.56, то есть через 26 минут после того, как диспетчер передал пилотам информацию о бомбе", – объяснили в ICAO.

На основании полученных данных Сьяккитано сделал вывод, что "действия властей Беларуси равнозначны использованию гражданской авиации в целях, которые несовместимы с целями Чикагской конвенции" (конвенция, которая установила основные принципы работы международной авиации).

Контекст:

23 мая 2021 года экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании совершил самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. В аэропорту Минска провели проверку, взрывных устройств не нашли. Следком Беларуси сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с ложным минированием.

Во время повторного контроля пассажиров задержали одного из основателей Telegram-канала NЕХТА Протасевича. Кроме Протасевича, в Вильнюс не вернулась его девушка София Сапега, и по данным СМИ, еще четыре человека.  

Telegram-канал "Пул Первого", который информирует о деятельности считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, сообщил, что по поручению Лукашенко в небо подняли истребитель и он будет сопровождать пассажирский самолет "до границы с Литвой". "Разворачивать и принимать" борт, который уже был возле границы, дал команду Лукашенко якобы по просьбе экипажа, уточняет "Пул Первого".

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис писал в Twitter, что всего на борту находился 171 пассажир из 18 стран.

Объяснить посадку рейса в Минске, выпустить всех пассажиров или провести расследование инцидента требовали в ряде стран, в частности в ЛитвеПольшеАвстрии и Германии.

Самолет стоял в аэропорту Минска более шести часов.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявлял, что вынужденная посадка в Минске – это "захват и пиратство, спонсируемые государством".

В связи с инцидентом ряд стран ввели санкции против Беларуси, а также ограничения на авиасообщение с ней. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, самолет, аэропорт, авиация, Минск, угрозы, воздушное пространство, расследование, ICAO, Ryanair, бомба, экипаж, письмо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стало известно, где после бегства Собчак из России находится ее муж – российский режиссер Богомолов
Стало известно, где после бегства Собчак из России находится ее муж – российский режиссер Богомолов
Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он с дочерью засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото
Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он с дочерью засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото
Бессонова спустя два года после рождения первенца во второй раз стала матерью
Бессонова спустя два года после рождения первенца во второй раз стала матерью
"Интересно, радуется ли этому разводу его первая жена". Коллега Остапчука публично обратился к ведущему
"Интересно, радуется ли этому разводу его первая жена". Коллега Остапчука публично обратился к ведущему
"Мне очень страшно". Малахова высказалась о ненависти к врагам
"Мне очень страшно". Малахова высказалась о ненависти к врагам
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет
"Зачем этот спектакль с Мишей?" Дорофеева прокомментировала слухи о романе с Позитивом после его заявления о своей новой девушке
"Зачем этот спектакль с Мишей?" Дорофеева прокомментировала слухи о романе с Позитивом после его заявления о своей новой девушке
Бывший зять Пугачевой помогает деньгами российским оккупантам
Бывший зять Пугачевой помогает деньгами российским оккупантам
Ефросинина: Когда читаю, что уничтожено много русских солдат, испытываю счастье. Уничтожение оккупанта – сохранение украинских жизней
Ефросинина: Когда читаю, что уничтожено много русских солдат, испытываю счастье. Уничтожение оккупанта – сохранение украинских жизней
Поддержавший войну шахматист Карпов находится в коме. Его нашли в состоянии опьянения возле здания Госдумы – российские СМИ
Поддержавший войну шахматист Карпов находится в коме. Его нашли в состоянии опьянения возле здания Госдумы – российские СМИ
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео
В сети показали, как сейчас выглядит 52-летняя Билык
В сети показали, как сейчас выглядит 52-летняя Билык
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео
Тина Кароль, Джамала, Dzidzio и еще шесть украинских артистов. В "Дії" началось голосование за членов жюри нацотбора на "Евровидение 2023"
Тина Кароль, Джамала, Dzidzio и еще шесть украинских артистов. В "Дії" началось голосование за членов жюри нацотбора на "Евровидение 2023"
"За пределами совершенства", "Абсолютно безупречно". 57-летняя Херли снялась в брючном костюме из атласа
"За пределами совершенства", "Абсолютно безупречно". 57-летняя Херли снялась в брючном костюме из атласа
Кондратюк получил нагрудный знак за помощь теробороне. Фото
Кондратюк получил нагрудный знак за помощь теробороне. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда" (113915)
2
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (106011)
3
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике (105746)
4
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (77036)
5
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь (62217)
6
"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам (48035)
7
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье (43944)
8
Роднянский о Зеленском: Более умного и сильного человека встретить трудно. Все эти месяцы он с украинцами. А где Путин – вы знаете (39348)
 
 
 
 