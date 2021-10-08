По делу о смертельном избиении польской полицией 25-летнего украинца задержали восемь человек – прокуратура

"На данный момент могу подтвердить, что по приказу Окружной прокуратуры в Щецине по делу гражданина Украины задержаны восемь человек. Четверо из задержанных на время трагического события были полицейскими", – сказала она.

Обарек отметила, что фигуранты дела задержаны на 48 часов, их могут арестовать после проведения следственных мероприятий.

Кем являются четверо задержанных не полицейских, прокурор не сообщила "в интересах следствия".

Ссылаясь на Gazeta Wyborcza, украинское агентство пишет, что речь идет о четырех сотрудниках вытрезвителя, где произошел инцидент. Двое из них якобы уже уволены.