Почта Болгарии прекратила отправку посылок в Россию и Беларусь

Приостановку объяснили тем, что уменьшились возможности транспортировки, что привело к скоплению почты в транзитном аэропорту.
В компании пообещали уведомить, когда отправка будет возобновлена.
В начале полномасштабной войны России против Украины Болгария официально отказывалась поставлять Украине оружие. Первое решение об отправке вооружения парламент страны принял только 3 ноября 2022 года.
6 марта портал Euractiv написал, что за последние два года Украина получила от Болгарии через третьи страны оружия на миллиарды долларов, при этом Болгария не заключила ни одной прямой сделки с Украиной.