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Суд Болгарии признал конституционной военную помощь ВСУ

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9 декабря Болгария утвердила первый пакет военной помощи Украине
9 декабря Болгария утвердила первый пакет военной помощи Украине
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Конституционный суд Болгарии 7 марта признал конституционной военную помощь Украине. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд отклонил ходатайство 50 депутатов Национального собрания Болгарии о признании неконституционным предоставление Украине военной и военно-технической помощи.

Решение было принято девятью голосами "за" и одним голосом "против".

Контекст:

В начале полномасштабной войны России против Украины Болгария официально отказывалась поставлять Украине оружие. Первое решение об отправке вооружения парламент страны принял только 3 ноября 2022 года.

9 декабря Болгария утвердила первый пакет военной помощи Украине, при этом объемы и тип вооружений были засекречены. 23 декабря в Болгарии сообщили о начале отправки военной и военно-технической помощи в Украину.

Однако 20 января 2023 года издание Welt опубликовало расследование, согласно которому Болгария активно поддерживала Украину боеприпасами и дизельным топливом в первые месяцы полномасштабной войны, хотя публично выступала против поставок.

6 марта портал Euractiv написал, что за последние два года Украина получила от Болгарии через третьи страны оружия на миллиарды долларов, при этом Болгария не заключила ни одной прямой сделки с Украиной.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, оружие, Болгария, война, вооружение, помощь, ВСУ, война России против Украины, суд
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