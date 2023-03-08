Суд Болгарии признал конституционной военную помощь ВСУ

Суд отклонил ходатайство 50 депутатов Национального собрания Болгарии о признании неконституционным предоставление Украине военной и военно-технической помощи.
Решение было принято девятью голосами "за" и одним голосом "против".
В начале полномасштабной войны России против Украины Болгария официально отказывалась поставлять Украине оружие. Первое решение об отправке вооружения парламент страны принял только 3 ноября 2022 года.
9 декабря Болгария утвердила первый пакет военной помощи Украине, при этом объемы и тип вооружений были засекречены. 23 декабря в Болгарии сообщили о начале отправки военной и военно-технической помощи в Украину.
Однако 20 января 2023 года издание Welt опубликовало расследование, согласно которому Болгария активно поддерживала Украину боеприпасами и дизельным топливом в первые месяцы полномасштабной войны, хотя публично выступала против поставок.
6 марта портал Euractiv написал, что за последние два года Украина получила от Болгарии через третьи страны оружия на миллиарды долларов, при этом Болгария не заключила ни одной прямой сделки с Украиной.