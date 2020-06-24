Поддержка Трампа среди республиканцев упала до минимума с момента его вступления в должность

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Reuters и социологической службой Ipsos.
В частности, считают, что страна движется в правильном направлении, только 43% респондентов из числа зарегистрированных избирателей Республиканской партии, от которой Трамп выдвигается на второй срок.
По данным агентства, это самый низкий уровень поддержки действующего президента со времени его вступления в должность в январе 2017 года.
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