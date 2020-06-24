Поддержка Трампа среди республиканцев упала до минимума с момента его вступления в должность

Меньше половины избирателей Республиканской партии США считают, что страна под руководством президента Дональда Трампа движется в правильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Reuters и социологической службой Ipsos.

В частности, считают, что страна движется в правильном направлении, только 43% респондентов из числа зарегистрированных избирателей Республиканской партии, от которой Трамп выдвигается на второй срок.

По данным агентства, это самый низкий уровень поддержки действующего президента со времени его вступления в должность в январе 2017 года.