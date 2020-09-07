Португалия разместила в Польше военные самолеты

НАТО проводит мероприятия "Assurance Measures-2020" на польской авиабазе Мальборк. С этой целью в Польшу отправили четыре самолета F-16M и 70 самолетов, сообщили в штабе Военно-воздушных сил Португалии.

Португалия разместила четыре истребителя F-16 в Польше в рамках миссии НАТО по усилению присутствия на восточном фланге Альянса. Об этом рассказали в штабе Военно-воздушных сил (ВВС) Португалии 7 сентября.

"С 4 сентября ВВС [Португалии] участвуют в мероприятиях НАТО "Assurance Measures-2020" [меры по обеспечению гарантий] на авиабазе Мальборк [город на севере Польши]. Миссия направлена на укрепление восточного фланга Североатлантического Альянса. Отряд состоит из четырех самолетов F-16M и 70 самолетов ВВС", – говорится в сообщении.

С 2014 года НАТО осуществляет меры по обеспечению гарантий. Эти меры, по информации Альянса, включают использование системы АВАКС (авиационная система предупреждения и контроля) для сохранения целостности воздушного пространства, усиление разведывательной деятельности, наблюдение и разведку вдоль восточных границ, усиление воздушной полиции; помощь странам в совершенствовании Сил специальных операций, использование патрульных самолетов и постоянных военно-морских сил для обеспечения безопасности на море.