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Столтенберг заявил, что НАТО не наращивает силы на границах с Беларусью

В НАТО готовы к защите своих союзников, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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Столтенберг: Минск должен продемонстрировать полное уважение к фундаментальным правам
Столтенберг: Минск должен продемонстрировать полное уважение к фундаментальным правам
Фото: ЕРА

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 18 августа в Twitter заявил, что Альянс не наращивает свои силы на границах с Беларусью.

При этом после телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой он отметил, что в НАТО готовы к защите своих союзников.

"Минск должен продемонстрировать полное уважение к фундаментальным правам. НАТО не представляет угрозы и не наращивает военные силы в регионе. Мы по-прежнему бдительны и готовы защищать всех союзников", – подчеркнул Столтенберг.

Действующий президент Беларуси Лукашенко, выступая перед сторонниками в Минске 16 августа, обвинил НАТО в размещении войск у границ страны.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно минимум о трех погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси оставалось 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.

Теги: НАТО, Беларусь, выборы, Йенс Столтенберг, войска
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